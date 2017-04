Det er ikke bare-bare å tilbakelevere en kvote som allerede delvis er inntatt.

Markedssjef Tine Kleive-Mathisen ved Sandefjord lufthavn Torp sier at det er et økende problem at passasjerer er utagerende eller for fulle til å få komme om bord.

Dette skjer nå hver uke på Torp, bekrefter Kleive-Mathisen

Atle Møller

Torp er Norges største flyplass med ruter til Øst-Europa. WizzAir og Ryanar er de tyngste aktørene på Polen.

Og det er her problemene med overstadighet inntreffer hyppigst:

– Vi møter en annen drikkekultur og holdning til hva som er greit eller ikke. Derfor har vi nå satt opp en plakat på polsk i taxfreebutikken om at det ikke er lov til å drikke varer fra taxfreebutikken her i terminalen eller på flyet, sier markedssjefen.

Det er kapteinen som har det siste ord om hvem som får slippe om bord, men det er heller ikke uvanlig at literen med vodka inntas underveis.

– Mangler statistikk

Kommunikasjonssjef Kristian Løksa i Avinor-konsernet sier at de mangler statistikk over hvor mange som blir avvist før de kommer om bord på flyet, eller lager kvalm underveis:

– Dette er ikke noe nytt fenomen, men det er flyselskapene som eventuelt kan si om dette er et økende problem, sier Løksa.

Tømte taxfree-kvoten i kroppen

Men la oss nå skru klokken noen dager tilbake:

Sandefjord lufthavn Torp har i dagevis ligget inntullet i tåke, og flere avganger må flyttes til Oslo lufthavn.

Så også denne ettermiddagen. Etter to timers venting kommer beskjeden om buss-for-fly for 140 passasjerer som skulle til England:

– Før dere forlater terminalbygningen må alt som er kjøpt i taxfreebutikken leveres tilbake, sier høyttalerstemmen.

– «Ka gjør æ no, da?» spurte en passasjer, som allerede hadde rukket å gjøre kål på en sekspakning øl og en halv flaske Jägermeister før beskjeden kom.

Gikk for Plan B

Trønderen ville vite om det var greit å fylle opp Jägerflasken med vann for å kompensere for det manglende innholdet før flasken ble tilbakelevert butikken.

Butikkdamen syntes ikke dette var en fullgod løsning, og ba ham om å tømme restinnholdet i vasken.

Mannen var ikke enig i dette forslaget, og gikk for «rett-i-kroppen»-varianten. Kort tid senere gikk den overstadig berusede mannen i bakken utenfor terminalen.

Tre briter forsøkte å hjelpe den sterkt blødende mannen, men fikk klar beskjed fra den skadede om at de var «hooligans trying to kill a viking».

Natt på glattcelle

Til slutt overtok politiet og lufthavnvakten den totalhavarerte trønderen i svingen ved drosjene.

– Mannen trengte sårt hvile. Han fikk overnatte hos oss til neste dag, sier operasjonsleder Johs Nysæter ved Sør-Øst politidistrikt.

Politiet opprettet ikke sak, noe som betyr at natten ble gratis.

Så da gjensto det bare å booke ny billett med ny lærdom i bagasjen.