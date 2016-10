– Når du ikke var der, så var det krise

I tv-serien Folk om ønsker Marthe Sveberg å se på vennskap. Hvorfor snakker ikke folk mer om vennskap? Hvorfor finnes det en haug med bøker som hjelper med vanskelige ekteskap eller trøblete forhold, men få som gir råd om hvordan man får gode vennskap til å vare.

Flaue episoder

– Jeg viste ikke hva det innebar å ta vare på et vennskap. Eller hvordan jeg passet på vennene mine. Jeg manglet et språk for det, sier hun.

Marthe Sveberg bestemte seg for gjøre noe med det, og da med et kamera til stede. I løpet av åtte episoder får vi bli med på et flaut møte med vennen hun sluttet å svare, eller venninnen som hun alltid kansellerer møter med.

Hun har samtaler med psykolog Ida brandtzæg, en av Norges mest anerkjente på relasjoner, filosof Helge Svare og noen av Norges fremste forskere på vennskap.

Tidligere i sommer gikk Marte Sveberg gjennom en lignende prosess. Men da handlet det om ekteskapet med henne og mannen Håvard. Den serien kan du se her:

Marthe prøver å redde ekteskapet

Vokste opp med syk far

– Jeg har lært masse. Først og fremst at jeg at jeg har veldig gode venner. Men også at vennskap må jobbes med, akkurat som vi gjør med parforholdet. Dessuten har jeg funnet ut at jeg ikke trenger å være venn med alle og at jeg ikke trenger å ha dårlig samvittighet for at jeg ikke treffer alle.

Marthe lærer også hvordan barndommen hennes har påvirket hennes voksne vennskap.

– Jeg har vokst opp med en syk far. Dette er ikke lett å snakke om, men det har vært med å forme vennskapene mine senere. Men jeg har funnet ut at jeg ikke trenger å skamme meg for dette.

Marthe Sveberg har jobbet i NRK og TV2 og har blant annet vært programleder i Skal vi danse og Norske talenter. På nettsiden Folk om ... lager hun tv om relasjoner og mental helse, og bruker egne erfaringer i prosessene.