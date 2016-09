Follobanen: Solvik-Olsens nye venn «Eufemia» er klar til å spise seg vei mot Oslo

Vi er en kilometer inne i fjellet fra Follobanens anleggsområde på Åsland, nokså midtveis mellom Oslo og Ski.

Det er tradisjon for at alle tunnelboremaskiner som driver arbeid under bakken, og gjennom fjell, får egne navn. Både statsminister Erna Solberg, samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og flere ambassadører er på plass når de to første av fire tunnelboremaskiner (TBM) skal døpes.

De to første har fått navnet etter norske dronninger fra Håkon Magnussons og Harald Hårfagres tid.

Ganske straks setter «Eufemia» kurs for Oslo. «Ellisiv» må vente til oktober før den kommer i sving. De to siste maskinene er fremdeles ikke ferdige. Men det er klart at de skal hete Anna fra Kloppa (historisk skikkelse fra Kolbotn) og Magna Flåtestad (fergekvinne på Gjersjøen).

En gang i 2018 skal «Eufemia» være fremme. Når alle fire har gjort jobben, har de gnafset i seg mellom ti og elleve millioner tonn stein, som delvis skal brukes under det som blir Norges største, landbaserte byggeprosjekt.

Forventningene var ikke små - ble innfridd

Den 12. november 2014, da Regjeringen ga det avgjørende grønne lyset for Follobanen, fleipet Solvik-Olsen med at det ikke ville bli noen nedtur å ikke fyre av den første sprengladningen i tunnelen. Derimot en opptur å sitte på en «overdimensjonert boremaskin».

– Det skal bli vanvittig gøy, sa statsråden da.

Mandag var denne opplevelsen en realitet for den bil- og maskininteresserte ministeren. Den lot til å leve fullt ut opp til forventningene.

JBV: Ikke gjort før å kjøre fire tunnelboremaskiner fra ett sted

Ved å bruke tunnelboremaskiner i stedet for tradisjonell sprengningsmetode unngår man mange «tverrslag», eller tverrtunneler, som ellers ville vært til store ulemper for boligområdene rundt Follobanen, sier Jernbaneverket (JBV).

JBV sier også at det å drive fire tunnelboremaskiner fra ett anleggsområde, er pionervirksomhet.

Nylig skrev Aftenposten at bruk av tunnelboremaskiner kan hindre riving av deler av Bislett, og Byporten handlesenter, når ny T-banetunnel om noen år skal bygges under Oslo.

En av ekspertene vi snakket med trodde ikke at Oslo-folk vil finne seg i at byen igjen blir preget av store, åpne sår, slik det var sist.

Fakta: Fakta om tunnelboremaskinene - og jobben de skal gjøre Maskinene veier 2400 tonn - hver, er ca 150 meter lange og skal bore en tunnel med diamter på 9,96 meter. Alle er spesialbygget for Follobanen og tilpasset bergartene. Innvendig diameter for hvert av de to tunnelløpene, der togene skal gå i opptil 250 km/t, er 8,75 meter. Maskinene skal bore 12–15 meter per døgn. For hver 500 meter skal det lages rømningsveier. Maskinene er levert av det tyske firmaet Herrenknecht AG, som også har levert TBM’en som for tiden borer seg gjennom Ulriken ved Bergen.

Fakta: Dette er fakta om Follobanen og kortere reisetid Norges største landbaserte prosjekt i nyere tid.

22 km nytt dobbeltspor fra Oslo S til Ski, med Norges lengste jernbanetunnel (20 km).

Tunnelen blir Norges første med to atskilte løp.

Omfatter totalt 64 km nye jernbanespor.

Kutter reisetiden fra ca. 22 min til 11 min Oslo-Ski.

.Innen 2025 ventes 11 000 flere reisende hver dag, en økning på nesten 70 prosent mot Oslo S i rushtid.

Lokalktoget Oslo-Ski skal fortsatt kjøre på dagens spor.

Follobanen skal være første trinn i en høyhastighetsbane mot Göteborg og København.

Kapasiteten på Østfoldbanen er sprengt

Slik beskriver Jernbaneverket selv dagens situasjon på Østfoldbanen:

Sterkt overbelastet.

Stappfulle tog viser at etterspørselen er større enn tilbudet.

Det er ikke plass til flere godstog uten at persontog tas ut av rute.

Sprengt kapasitet forårsaker hyppige og langvarige forsinkelser.

Hurtigtog stanger bak lokaltogene.

Kjempemessige tunnelboremaskiner er i bruk i Malmø, København, London og utenfor Bergen.

Gigantprosjektet i London gir en god beskrivelse av jobben de enorme B-gjeng maskinene gjør, inkludert videoer der de er i sving.

