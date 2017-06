For sent å søke om TACO og SNEKKER. Men KRF og ALKOHOL er fortsatt ledig.

Torsdag 15. juni 2017 åpnet Veivesenet for å søke om personlig bilskilt i Norge.

Skiltet må bestå av minst to og maks syv tegn, inkludert mellomrom.

Du er ansvarlig for at bilskiltet du ønsker å bruke på bilen ikke er støtende, til ulempe for noen eller krenker varemerkerettigheter.

Er du i tvil om det er et beskyttet varemerke eller firmanavn kan du sjekke det på patentstyret.no.

Når du har funnet et ledig personlig bilskilt kan du søke om å få rettigheten til det. Det koster 9000 kroner og du får rettigheten til bilskiltet i ti år.

For å søke må du:

være over 18 år

være eier av bilen

ikke ha medeier på bilen

Du må ha elektronisk ID for å kunne søke om personlig bilskilt. Merk at skiltet følger personen – og ikke bilen, i ti år.

Så snart søknaden er behandlet vil du få beskjed i din digitale postkasse om den er innvilget eller avslått. Behandlingstiden kan være inntil tre måneder.

