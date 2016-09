Forbipasserende fant forbrent lik, politiet har slått drapsalarm

I morges ble det klart at funnet av mannen på en øde skogsvei i Søndre Land i Oppland er et drap. Han ble funnet på Totjernvegen på Veståsen. Det er flere hytter i området.

Søstrene Stine (18) og Merethe Lihagen Rostad (19) bor på Fluberg, akkurat der Skjellingsvegen går opp fra riksvei 245 mot Veståsen. Ingen bor nærmere funnstedet enn de to søstrene og foreldrene deres.

– Det er vanligvis ganske mye trafikk opp her i helgene, men det er heller ikke mer trafikk enn at du kanskje ikke møter en eneste bil om du kjører tvers over åsen her til Begna, sier Merethe.

Bak huset deres er det snauhogd et felt på rundt 100 mål, feltet går akkurat opp til Skjellingsvegen.

– Derfor er det lett å se trafikken når den passerer opp her. Det blir ofte til at vi kikker ut når det passerer noen langs veien opp mot åsen for å se om det er noen vi kjenner, sier søstrene.

Ingar Storfjell / e-mail

Men likevel la ingen av dem merke til noe spesielt fredag kveld. En eventuell gjerningsmann kan for så vidt like gjerne ha kommet vestfra, opp fra E16 i Begnadalen nord for Sperillen i Sør-Aurdal kommune. Men funnstedet ligger mye nærmere Fluberg, hvor det er mye mindre trafikk enn det er langs E16.

– Det er ganske ekkelt å tenke på hva som har skjedd her. Det er jo ikke så lenge siden vi hadde drapene på Vollheim, sier Merethe.

Det som ble kalt «Dødens gård» ligger i Søndre Land, ti minutters kjøring lenger syd langs Vestsidevegen mot Bjoneroa. I januar 2008 ble to lik ble funnet på gården, en av dem var en mann som hadde vært savnet siden 2006. Fem personer ble dømt for drapene.

– Vi lever i et ganske lite samfunn og blir naturlig nok preget når slike ting skjer rundt husveggene. Vi vet jo ingen ting om mannen som er funnet her nå, menn håper at vi blir orientert så fort politiet får klarhet i ting, sier søstrene.

Politiet vet ikke hvem den døde er. Han var ille tilredt da han ble funnet og delvis forbrent, ifølge politiadvokat Kristian Johansen.

– Vi mener at han ble drept en gang mellom fredag kveld og lørdag klokken 19.30, da han ble funnet. Tekniske undersøkelser på funnstedet gjorde det klart at det dreier seg om et drap. Det er både funn på stedet og funn på personen, sier Johansen.

Ingar Storfjell

– Mannen blir obdusert i dag, og vi avventer den foreløpige rapporten derfra før vi kan si noe mer, sier politiadvokaten videre.

Bakgrunnen for drapsalarmen er undersøkelser gjort av kriminalteknikere fra Innlandet politidistrikt og Kripos.Politiet ønsker ikke å gi opplysninger om hva de funnene er.

Stedet der mannen ble funnt er fortsatt avsperret.

Ble funnet av to ungdommer

Ifølge lokalavisen Oppland Arbeiderblad var det to ungdommer som fant den døde mannen og varslet politiet lørdag ved 19.30-tiden lørdag kveld.

Politiet gikk ikke ut med informasjon før søndag om funnet.

VG skriver at politiet foreløpig ikke har mottatt noen savnetmeldinger som kan stemme med offeret.

Det er uklart hvor drapet skal ha skjedd. Ifølge Oppland Arbeiderblad vil ikke politiet si om det er funnet våpen i nærheten av den døde mannen.

Vil ha tips

Funnstedet er i nærheten av Fluberg bru i Søndre Land kommune.

– Vi har foreløpig ingen observasjoner eller tips i saken, men oppfordrer folk som har vært i området om å kontakte politiet, sier Johansen.

Politiet ber om tips fra dom som har vært i området fra fredag kveld til lørdag klokken 1930. Man kan komme til åstedet enten fra fylkesvei 245, opp Skjellinsvegen. Ifølge politiet er veien innover en bomvei som ikke er overvåket. Det går også an å komme Skjelligsvegen fra Begnadalen. Politiet ber dem som har vært i område eller sett noe om å kontakte dem.

Det er gjort søk med hund i turområdet, og etterforskerne sier de nå kartlegger alt fra rundt midnatt fredag og nesten ett døgn framover, til den døde ble funnet 19.30 lørdag kveld.

Flere vitner som TV 2 gjengir skal ha sett en bobil på stedet der den døde ble funnet. Bilen skal ha stått der i flere dager i forrige uke.