Foreldrene mishandlet og kidnappet barna: Dømt, frikjent, dømt på nytt

Foreldrene ble pågrepet etter at de i november i fjor kidnappet sine to døtre på fem og elleve år fra barnevernet med makt. Så stakk de fra landet. Familien ble stanset i Danmark og sendt tilbake til Norge hvor foreldrene ble pågrepet og satt i varetekt.

Først ble de dømt, så ble de frikjent. Nå er de dømt igjen.

Måtte se foreldrene mishandle storesøsteren

Eldstejenta var fem år gammel da moren fant seg en ny mann. Året etter ble lillesøsteren født. De har altså samme mor, men forskjellige fedre.

Parets felles barn, den yngste datteren, var ifølge dommen fra Borgarting lagmannsrett vitne til at faren og moren mishandlet, sjikanerte og trakasserte storesøsteren.

I tillegg til den grove volden hun ble utsatt for, reagerte eldstejenta på foreldrenes forskjellsbehandling. De truet ifølge dommen henne til å vaske hele huset mens de selv tok med lillesøsteren på tur.

Men det betydde ikke at den yngste datteren fikk slippe unna. Også hun fikk gjennomgå, men ikke i nærheten i samme grad som «stebarnet» storesøsteren.

Borgarting lagmannsrett slår fast at mishandlingen av eldstejenta var grov. Retten finner det bevist at den pågikk fra 2013 til 2015 og medførte til dels betydelige smerter.

Både moren og stefaren mishandlet henne, slo, kalte henne stygge ting og sa at hun ville ende opp som tigger.

Barna fortalte om grov vold, drapstrusler og sjikane. Men barnevernet trodde på foreldrene. Volden fortsatte i årevis.

Stefaren slo med lærbelte

Stefaren hadde det med å true henne til å sitte på kne foran sengen og legge armene fremover mens han pisket henne med et lærbelte.

Ved en anledning dyttet han til jenta såpass hardt at hun falt forover og smalt ansiktet i gulvet så fortannen brakk.

Da hun kom til tannlegen, var hun truet til å lyve og si at det hadde vært et uhell.

Trodde moren ville drepe henne

Også hennes egen mor slo henne med belte. Moren slo den lille jenta flere ganger med flat hånd eller med et grytelokk.

I et dommeravhør fortalte datteren om en episode da hun trodde moren skulle drepe henne, ved å kvele henne med sine egne hender.

Hun ble også straffet med at hun måtte stå i garderoben i flere timer. Jenta forklarte at hun var sikker på at det var så lenge fordi det var en klokke der inne som hun kunne se på.

Dømt, anket, frikjent

Etter at foreldreparet ble pågrepet i november i fjor, ble begge i februar dømt i Oslo tingrett til fire års fengsel. Foreldrene anket umiddelbart.

Da ankesaken kom opp for Borgarting lagmannsrett fem måneder senere, ble de frikjent av juryen. Det førte til at fagdommerne enstemmig besluttet at saken skulle behandles på nytt, med nye dommere i en meddomsrett, slik straffeprosessloven tilsier.

Fakta: Straffeprosessloven § 376a «Går lagrettens kjennelse ut på at tiltalte ikke er skyldig, men retten finner det utvilsomt at han er skyldig, kan den med enstemmighet beslutte at saken skal behandles på ny for andre dommere. Ved den nye behandlingen settes lagmannsretten som meddomsrett.»

Får ikke kontakte døtrene på tre år

Mandag denne uken ble det dermed avsagt dom på nytt.

Denne gangen ble foreldreparet kjent skyldig og dømt til fengsel i tre og et halvt år, noe som er seks måneder mindre enn tingretten hadde ilagt.

Straffeutmålingen i tingretten ble for øvrig avsagt under dissens. Fagdommeren var på linje med straffen de nå er ilagt, men meddommerne, som utgjorde flertallet, besluttet at dommen skulle være fire år.

På den annen side ble oppreisningen som foreldreparet må betale til eldstejenta økt fra 100.000 kroner til 120.000. Samtidig ble oppreisningen for minstejenta redusert fra 100.000 til 80.000 kroner.

De får ikke lov til å kontakte døtrene sine på tre år.