Foreløpig enighet om Forsvaret – slik ser det ut akkurat nå

- Vi er fornøyd med å ha reddet Sjøheimevernet, Kystjegerne, Forsvarskorpsene og HV11 og basen på Setnesmoen fra nedleggelse til neste år, sier Venstres leder Trine Skei Grande i en pressemelding.

Samtidig melder NTB at regjeringspartiene og Ap er enige om langtidsplan for Forsvaret. Aftenposten kommer tilbake med innholdet her.

Tre partier med "egen langtidsplan"

Skei Grande forteller at sentrumspartiene Venstre, KrF og Senterpartiet kommer til å gå sammen om en alternativ langtidsplan i Stortingsbehandlingen, (den 15. november), og at dette blir en viktig sak i valgkampen til neste år.

Venstre-lederen viser til at regjeringspartiene og Arbeiderpartiet er blitt enige om mye rundt Forsvaret.

– Ap og Regjeringspartiene tvinger dessverre frem et flertall for nedleggelse av flybasen på Andøya, som har skapt stort engasjement de siste dagene, sier hun.

Mandag kunne Aftenposten fortelle at Kystjegerkommandoen – gjerne beskrevet som landets nest beste soldater etter spesialstyrkene – blir beholdt.

Fortsatt er det uklart om avdelingen beholdes som en egen enhet, eller om soldater og offiserer knyttes til Marinejegerkommandoen.

Andre punkter som etter det Aftenposten erfarte var avgjort var:

At Hæren og Heimevernet får mer penger.

At Hærens helikoptre på Bardufoss inntil videre forblir her (de flyttes ikke til Rygge).

At man straks begynner investeringene for et kampluftvern for Hæren.

Nå er følgende klart, ifølge Venstre:

Derfor tok det så lang tid

At Regjeringen kom med sitt forslag til langtidsplan for Forsvaret så sent at Stortinget ikke rakk å behandle det før sommeren, har komplisert situasjonen kraftig.

Enda vanskeligere er det blitt fordi et vedtak om langtidsplan kommer etter at forslaget til statsbudsjett for 2017 er lagt frem. Flere av partiene krever endringer i budsjettet i tråd med egne ønsker for Forsvaret.

Dette har vært de store stridstemaene:

Skal kjøp av F-35 kampfly gå som planlagt?

Hvor mye mer penger skal Hæren og Heimevernet få?

Hvor mye mer skal forsvarsbudsjettet vokse med ut over det Regjeringen har foreslått?

Skal Kystjegerkommandoen legges ned eller beholdes?

Skal Luftforsvarets base på Andøya – der de snart utrangerte Orion overvåkingsflyene holder til – legges ned eller beholdes?

Skal nye Poseidon havovervåkingsfly erstatte Orion-flyene, eller kan droner løse oppgaven?

Skal Heimevernet kuttes fra 45.000 til 38.000 soldater?

Er det akseptabelt at de økte bevilgningene til Forsvaret i all hovedsak kommer etter de fire første, forpliktende årene i langtidsplanen?

Ikke i mål om Forsvaret ennå

Etter at forhandlingene mellom Regjeringen og støttepartiene er ferdige, og man eventuelt har kommet til en løsning, skal man bli enige med Arbeiderpartiet.

Dette for å få til et bredt forlik på Stortinget foran det endelige vedtaket om langtidsplan for Forsvaret, som etter planen skal behandles på Løvebakken tirsdag 15. november.

Mandag uttalte Ap-leder Jonas Gahr Støre at Arbeiderpartiet og Regjeringen var kommet til enighet om utviklingen for Forsvaret.

Trusselbildet rundt Norge har endret seg kraftig de siste par årene. Men selv med enorme investeringer økes Forsvarets kampkraft for alvor ut på 2020-tallet.

Dette sa forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen til Aftenposten om Regjeringens plan: De tar en større risiko enn jeg ønsket.