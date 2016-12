Alle har hørt om skuddårsdag som sørger for at året blir forlenget med én dag, men det finnes også skuddsekund. Dette skal vi oppleve i natt.

Behovet for skuddsekundet kommer av at jorden roterer uregelmessig og litt sakte, mens de rundt 400 atomurene som bestemmer UTC (angir grunnlaget for sivile tidsangivelser i alle land) går jevnt. Disse urene er plassert på tidslaboratorier rundt om i verden, blant annet hos Justervesenet i Akershus.

På noen avanserte klokker vises skuddsekundet som 23:59:60 (UTC) i ett sekund før den tikker videre inn i 2017.

I Norge vil skuddsekundet være 00:59:60 inn i det nye året.

– Juleferien falt jo litt uheldig på kalenderen i år, med mange arbeidsdager i romjulen. Derfor tenker jeg at skuddsekundet kommer ekstra godt med, sier tidssjef og fagansvarlig for tid og frekvens i Justervesenet, Harald Hauglin til NTB.

Han oppfordrer alle til å bruke sekundet godt.

Det er IERS, det internasjonale byrået som overvåker jordrotasjonen, som vurderer når det skal legges til et såkalt skuddsekund.