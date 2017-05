Forsinket gjenåpning av Oslofjordtunnelen

Veivesenet melder mandag formiddag at tunnelen, som ble stengt for reparasjon etter den dramatiske lastebilbrannen 5. mai, er planlagt gjenåpnet klokken 18 mandag ettermiddag.

Avgjørelsen om åpningen ble først tatt på et møte mandag morgen klokken 08, forteller trafikkoperatør Dag-Rune Gundersen på Veitrafikksentral Øst i Oslo.

– Hvorfor ble ikke tunnelen åpnet i dag tidlig?

– Det var blant annet noen skilt som måtte monteres, og det tar tid. Antagelsen er fortsatt at tunnelen åpner i løpet av dagen.

Når Oslofjordtunnelen åpner, er det med flere nye sikkerhetstiltak. Ett av dem er at Veivesenet har besluttet at i rushtiden stenges tunnelen for kjøretøy som er mer enn 12 meter lange.

STATENS VEGVESEN / NTB scanpix

Statens vegvesen har også innført en rekke andre tiltak når tunnelen åpnes igjen 29. mai:

Ny skilting utenfor tunnelen med: «Stengt tunnel/Closed Tunnel» og «Brann/Fire».

Tydeligere skilt inne i tunnelen: «Snu og kjør ut igjen/ Turn + Brann/Fire».

Bom går raskere ned ved rødt lys.

Skilting av minimumsavstand på 100 meter mellom tunge kjøretøy.

Tungbilberger i beredskap på hverdager i tidsrommet fra klokken 09.00 til 15.00.

