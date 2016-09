Utdrag fra «streikedokumentet» lokførerne har sendt Aftenposten:

«Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF) krever at NSB og CargoNet skal forplikte seg til å opprettholde kompetansenivået til lokførerne. Å få beholde 100 prosent stillinger og innflytelse ved bruk av delte dagsverk, samt at de daglige sikkerhetskontrollene av togene fortsatt skal utføres av lokomotivførere.

Disse kravene vil ikke NSB og CargoNet imøtekomme.

I Norge har det vært krav til fagskoleutdanning for å bli lokomotivfører. Da EØS-lovgiving i 2011 erstattet deler av norsk jernbanelovgivning forsvant kravet til fagskoleopplæring, med unntak av kravet til et såkalt førerbevis.

Lokførerkompetansen består av førerbevis og sertifikat. Førerbeviset er et kortvarig obligatorisk kurs som kan sammenlignes med trafikalt grunnkurs for bil.

...

Etter lovendringen er togselskapene formelt ansvarlig for lokførerens kompetanse. Også opplæringen som foregår på fagskoleutdanningen.

Det er derfor åpnet for det enkelte togselskap å selv lære opp egne lokførere, samt å definere hva som er tilstrekkelig opplæring for å være lokomotivfører ut fra EUs svært upresise minimumskrav. Eksempler viser at faren er stor for at dette ender opp i opplæringsregimer som ligger langt under det man i Norge frem til i dag har stilt som krav til lokførerutdanningen. Togselskapene Cargolink og CargoNet har prøvd å gjennomføre ”lokførerutdanning” på vesentlig kortere tid enn fagskoleutdanningen.

Fram til nå har ingen av disse utdanningene blitt godkjent. NLF har varslet om mangler i opplæringene, som deretter er blitt underkjent av Statens jernbanetilsyn (SJT). Det er skremmende at det er lokførerne som har varslet om avvikene, og at togselskapene ikke har vist noen selvjustis. Det er svært alvorlig at togselskaper hopper bukk over vesentlige deler av lokførerutdanningen med den motivasjon at lokførere skal bli billigere og dermed gjøre det lettere å vinne konkurranser og kontrakter.

NLF kan under ingen omstendighet akseptere at opplæringsnivå blir gjort til en innsatsfaktor i konkurransen. Togselskapene får konkurrere på andre områder enn ved å redusere fagkunnskapen til folk med sikkerhetsansvar på jernbanen. Tidligere har jernbanen hatt tradisjoner for å tette sikkerhetshull i regelverket. Nå virker det som om det er om å gjøre å utvide dem mest mulig så lenge det er penger å tjene.

...

NSB spekulerer i hvor mye penger det er å spare på å øke bruken av såkalte delte dagsverk. Lokomotivførerne har unntak fra arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid og kan ha delte dagsverk på inntil 16 timer. Det betyr kjøring i to økter, med et opphold imellom de to periodene. Pausen mellom dagsverksdelene regnes som fritid, selv om lokføreren i praksis befinner seg på en jernbanestasjon i påvente på toget som skal kjøres i retur. Oppholdet godtgjøres med et oppholdstillegg som er mye lavere enn lønn.

Økt bruk av delte dagsverk vil beslaglegge mer av lokførerens fritid. Eksempler fra bussbransjen viser at sjåfører tilbys dagsverk hvor de kjører morgen og ettermiddagen, men har fri midt på dagen. Dette kan føre til ufrivillig deltid for arbeidstager. Med færre tellende arbeidstimer, flere oppholdstimer, og krav til elleve timer opphold mellom dagsverk, kan man risikere at det ikke blir nok timer i turnus til å fylle en 100 prosent stilling. Resultatet kan bli at lokføreren må være mer på jobb, men får mindre betalt.»

Denne argumentasjonen står helt og holdent for lokmannsforbundets regning.

Lokførernes krav blir kategorisk avvist av Arbeidsgiverforeningen Spekter.