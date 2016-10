Forskere om togstreiken: – Vi kan få flere konflikter av samme type i tiden fremover

– Vi kan få flere konflikter av samme type i tiden fremover, sier Åsmund Arup Seip i Fafo.

Professor Eli Moen ved Handelshøyskolen BI er enig i det. Hun ser en internasjonal utvikling der flere presses ut av faste stillinger, gjennom økt bruk av midlertidige ansettelser og byråarbeid. Hun mener det bidrar til å svekke graden av fagorganisering.

– Vi ser at dette sprer seg fra sektor til sektor, fra land til land. Vi kommer til å få flere slike typer konflikter fremover, sier Moen.

Morgenrush med togstreik

Onsdag morgen våknet tusenvis av togpendlere til nok en dag med togstreik. Nå har den vart i tre uker. Ved 08.30-tiden onsdag morgen strømmet passasjerer fra perrongene til ankomsthallen på Oslo S. Mange var morgentrøtte. Andre kikket på tavlen som opplyste om at noen av togene var innstilt.

Sympati, men..!

– Det er fullt på toget! oppsummerer togpassasjer Bjørn Unneland som var kommet med toget fra Kongsvinger, på vei til jobb.

– Jeg har sympati med de streikende, men dette rammer bare en uskyldig tredjepart, sier Unneland.

Til tross for flere timer ved forhandlingsbordet tirsdag, ble LO Stat, som forhandler for lokførerne, og Spekter, som forhandler for NSB, ikke enige.

Onsdag formiddag ble det klart at partene nå blir innkalt til meglingsmøte torsdag kl. 11.30. Imens trappes streiken opp når seks nye lokførere på Sørlandsbanen tas ut i streik.

Fakta: Meglingsmøte Riksmeklerens kontor opplyser at de streikende parter skal kontaktes 30 dager etter at streiken startet. Det følger av arbeidstvistloven paragraf 30.3. Partene i togstreiken er enige om å møtes torsdag formiddag på Riksmeklerens kontor. De er utgangspunktet ikke nødt til å møte, siden mekleren bare er pålagt å kontakte dem i denne fasen av konflikten.

Som typografer og heismontører

Forsker Åsmund Arup Seip i Fafo uttalte til Aftenposten i slutten av september, ved starten av togstreiken, at lokførerne utgjør en yrkesgruppe som kan oppleve at den innhentes av en tid med mye internasjonalisering og konkurranseutsetting. Seip sammenligner lokomotivførernes sterke posisjon, og styringen av norsk jernbanedrift, med for eksempel typografer og heismontører.

– Jeg tror vi kan se flere konflikter av samme type i tiden fremover fordi arbeidsmarkedet endrer seg. Endrede måter å organisere virksomheter på gjør situasjonen utrygg for mange yrkesgrupper, sier Seip som avviser at det dreier seg om en generasjonskonflikt.

– Nei, jeg tror ikke dette er en generasjonskonflikt, men en konsekvens av økt globalisering og liberalisering. Vi skal ikke bli forundret om togstreiken fortsetter fremover, sier Seip.

Ansatte under press

Eli Moen sier at vi står overfor endringer i former for ansettelse, lovverk og forhandlingssystem.

– Alt dette er under endring og press, sier hun.

– Hvis vi tar lokførerstreiken, så ser lokførerne hva som har skjedd i Sverige som følge av privatisering og konkurranseutsetting, og de frykter at den samme utvikling vil skje her.

Moen konstaterer at det er arbeidstagerne som blir mest rammet av disse endringene.

– Det er de ansatte som blir satt i spill. Arbeidsgivere har fokus på å kutte kostnader og en nærliggende post å gripe til er lønninger. Lønnsnivået kan endres ved å gå over til midlertidige ansettelser og bruk av innleid arbeidskraft. For ansatte betyr dette redusert beskyttelse og trygghet.

– Urovekkende utvikling

Hun antar at lokførernes strategi er å kreve en nasjonal standard på utdanningen for å forhindre at ansatte erstattes av folk uten tilstrekkelig kompetanse fra bemanningsbyråer.

– I Norge har vi hatt en sterk økonomi og god velferd fordi vi har hatt en god maktfordeling i arbeidslivet. Men det som skjer nå, svekker arbeidstagersiden. Ja, det er urovekkende, sier Moen.

Må stå opp tidligere

Togpendler Bjørn Unneland mener det ikke er mange alternativer til toget når han skal komme seg til jobb.

I avgangshallen på Oslo S står også naboene Laima Petruseviciute og Kjell Henry Haugerud, de skal til Prinsdal. De må stå opp fra en halvtime til en time tidligere enn vanlig på grunn av streiken.

– Jeg har forståelse for streiken, men alt har sin grense, sier Petruseviciute.

– Dette er slitsomt for passasjerene, sier Haugerud.