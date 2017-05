Forskernes innvendinger førte til endringer på de nye 200-lappene

I det opprinnelige designforslaget fra The Metric System og Terje Tønnessen tronet forparten av en stor torsk og en enslig sild på den nye seddelen.

Men det er det nå blitt endringer på etter at forskere ved Havforskningsinstituttet fikk komme med sine faglige innspill.

– Vi fikk se en del utkast til sedler og ga tilbakemeldinger på dem. Forandringen fra en til tre sild er ett av resultatene av tilbakemeldingene våre, sier havforsker Harald Gjøsæter til Havforskningsinstituttets egne nettsider.

Norges Bank

Ledelsen i Norges Bank bekrefter at de ble informert om det vitenskapelige faktum at silda aldri svømmer alene. Den er nemlig en utpreget stimfisk. På den måten får de operere i et fellesskap med svært mange andre individer, og de slipper på den måten med å bruke mer krefter på å svømme.

– Det er riktig at vi justerte det opprinnelige forslaget slik at det isteden ble tre sild på 200-lappen, sier kommunikasjonssjef Andreas Andersen i Norges Bank.

Lundefugl og ankerkjetting

En liten lundefugl med innlagt vannmerke, som er øverst i høyre hjørne på alle de nye sedlene som har marint tema, er også et nytt innslag.

Norges Bank

På samme måte er deler av en ankerkjetting lagt inn som et element på høyre side i hele den nye seddelserien.

Kommer i 2018 og 2019

De andre sedlene, i valør av 50, 500 og 1000 kroner er ventet i 2018 og 2019.

Havforskningsinstituttet er en av mange faginstitusjoner som har bidratt i Norges Banks arbeid med de nye sedlene.

Norges Bank

Norges Bank

Norges Bank