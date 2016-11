Aftenposten skrev onsdag at halvparten av spesiaundervisningen foregår uten kvalifiserte lærere. Barneombudet er svært kritisk til måten spesialundervisningen foregår på. Daniel Lie fortalte at han bare kunne telle og si hva han het på engelsk etter flere år med spesialundervisning i faget.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen er ikke fornøyd med tilstandene mange steder, og senest onsdag hadde han et møte i departementet om saken

– Noen får det bra til, men dessverre er det flere steder undervisningen ikke er godt nok. Både gjennom forskning og media kommer det beskrivelser av utfordringer som vi ikke kan slå oss til ro med, sier Røe Isaksen.

Han viser til at den rødgrønne regjeringen kom med en stortingsmelding med en del tiltak for fem år siden.

– Nå går den tiltaksperioden ut, men fremdeles gjenstår det mange problemer, sier statsråden.

Kunnskapsministeren mener problemene er:

får spesialundervisning. På noen skoler kan det være opp mot 20 prosent. Dermed brukes ressursene feil, og det blir dårligere kvalitet for de som virkelig trenger det. Spesialundervisning settes inn for sent . Det er mer spesialundervisning sent enn tidlig i skoleløpet.

. Det er mer spesialundervisning sent enn tidlig i skoleløpet. Spesialundervisning kan virke segregerende.

- Å sette inn innsatsen tidlig er den store satsingen vår i neste periode. Det er for å fange opp elevene tidligere, og gi ekstra støtte til elever som trenger det uten at de nødvendigvis trenger å få spesialundervisning, sier Røe Isaksen.

Ikke enig i at det er «oppbevaringsgrupper»

– Barneombudet mener vi er tilbake til oppbevaringsgrupper som var vanlig på 70-tallet?

– Jeg er ikke enig i den beskrivelsen. Det er vi veldig ferdig med. Mye av spesialundervisningen foregår med forsterkning i vanlige klasserrom, men i for stor grad tas elever fortsatt ut av klasseromsundervisningen og det kan virke segregerende.

Vil ha assistenter i klasserommet

– Hva vil du gjøre med at 50 prosent av undervisningen for disse elevene foregår uten kvalifisert lærer i følge barneombudet?

– Jeg kjenner ikke til det tallet, men regelen er at den som har ansvaret for opplegget i spesialundervisning skal være en pedagog. I mange tilfeller er det assistenter som står for undervisningen som også er med inne i klasserommet. Det vil ikke være realistisk å erstatte alle assistenter med lærere i alle situasjoner. Det er ikke der skoen trykker, fordi mye av spesialundervisningen foregår inne i klasserommet.

Krf stiller spør ministeren om veilederen følges

Anders Tyvand mener at man fremdeles kan benytte assistenter i spesialundervisningen i tillegg til pedagogressursen, dersom bruken av assistent fremstår som et forsvarlig og adekvat tiltak. Han viser til veilederen fra Utdanningsdirektoratet der det står at en ufaglært assistent ikke skal ha ansvar for spesialundervisningen.

– Vi vil stille et skriftlig spørsmål til kunnskapsministeren for å få klarhet i om dette etterleves i skolen i dag. Erfaringene Barneombudet viser til, tyder på at så ikke er tilfelle.

Professor i pedagogikk, Peder Haug, sa i Aftenposten at de som strever ikke blir tatt hensyn til i et system som spissformulert sagt handlerom å gjøre det godt i PISA-undersøkelser.

Torbjørn Røe Isaksen mener dette er en total avsporing av debatten.

– Men det har for lenge vært for store kvalitetsproblemer med spesialundervisningen som man ikke griper fatt i. Vi har hatt flere tiltak som vi har arvet fra forrige regjering, som ikke har løst problemene. Vi er allerede i gang med å se på problemene, svarer Røe Isaksen.

Niåring var utagerende: Skolens løsning var isolering i nesten et år.

Fakta: Spesialundervisning Elever som ikke har eller kan få tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen, har rett til spesialundervisning. Eleven skal ha de samme mulighet til å nå de samme målene som elever innenfor det ordinære tilbudet. Skolen har plikt til å vurdere om barnet trenger spesialundervisning. Hvis du ber om det, skal de PP-tjenesten om en sakkyndig vurdering og fatte vedtak som sier om eleven trenger spesialundervisning eller ikke og eventuelt lage en individuell opplæringsplan. I skoleåret 2014/2015 fikk 8 prosent av elevene i grunnskolen spesialundervisning. Andelen er tre ganger så høy ved 10. trinn som ved 1. trinn. Nesten 70 prosent er gutter.

Anders Tyvand, skolepolitisk talsmann, KrF, mener at flere elever bør få nytte av den ordinære undervisningen i skolen. - Vi har et større behov for spesialundervisning nå enn før. En KS-rapport fra 2012 peker på at en årsak til det økte behovet er at det er for lite ressurser til å tilpasse den ordinære undervisningen til den enkelte elevens behov, sier Tyvand.

Ønsker lærernorm

Han mener dette bekrefter at noen elever ikke lærer det de skal, og at behovet for spesialundervisning øker. - Det tapper igjen den ordinære undervisningen ytterligere for ressurser, og gjør det enda vanskeligere å tilpasse undervisningen. Da er vi inne i en ond sirkel. Tyvand sier KrF kjemper for en nasjonal norm for lærertetthet og har fremmet forslag om dette i Stortinget.

Dovre: To lærere i hvert klasserom

Både kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og Krf-politiker Anders Tyvand trekker frem Dovre kommune. - Der satte de inn inn to lærere i hvert klasserom. På den måten halverte de behovet for spesialundervisning; Elevene fikk hjelp med en gang, og slapp å få kunnskapshull som det er krevende å tette senere, sier Tyvand.