Forsvareren om 17-åringen som er pågrepet: - Dette var guttestreker

– Dette er en gutt som akkurat har fylt 17 år. Han er et barn. Han tar sterk avstand fra radikal islam, sier Sigmond.

17-åringen ble pågrepet av politiet på Grønland lørdag kveld etter at at politiet ble tipset av publikum om en person som bar på en kasse og oppførte seg merkelig. Kassen viste seg å inneholde en hjemmelaget bombe, som ble uskadeliggjort av politiets bombegruppe.

– Bombe og bombe, politiet sier jo også at det var en sprengladning med begrenset effekt, sier Sigmond.

– Guttestreker

– Hva skulle han med sprengladningen?

– Unge gutter finner på ting. Hvis du har sett litt på hva gutter driver med på YouTube, så blir det mer forståelig.

– Hvor var han på vei med sprengladningen?

– Han skulle finne et sted uten folk. Politiet sier jo at det var en sprengladning med begrenset effekt. Dette er snakk om guttestreker.

– Politiet opplyser at han er kjent av dem fra tidligere, og at det er snakk om ekstrem islamisme?

– Det skriver seg fra noe som skjedde for lenge siden, flere år tilbake i tid. Han var til stede da politiet tok kontakt med en av vennene hans som hadde tendenser mot et slikt miljø. Men min klient tar sterk avstand fra ekstrem islamisme og fra IS. Han er ikke en radikalisert islamist. Det er viktig å korrigere det politiet har gått ut med, sier Sigmond.

– Skoleelev

17-åringen kom til Norge som asylsøker sammen med familien for syv år siden. Da var han 10 år gammel. Han bor nå i Oslo sammen med familien og går på videregående skole.

– Jeg møtte en vanlig gutt som snakker flytende norsk med oslodialekt. Nå sitter han på glattcelle. Han har akkurat fylt 17 år, han er et barn. Han er preget av situasjonen der han sitter på glattcelle med en svært alvorlig siktelse mot seg, sier Sigmond.

Siktede skal fremstilles for varetektsfengsling i morgen.