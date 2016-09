Forsvarsansatte mistenkt for å ha tatt våpen

Ved hjelp av deler innkjøpt fra utlandet, skal våpnene så ha blitt gjort funksjonsdyktige igjen.

Etterforskerne mistenker at noen av disse militære våpnene har havnet i gale hender.

Politiet ønsker ikke å kommentere Aftenpostens opplysninger om dette.

Mistankene er tilknyttet etterforskningen av et stort våpenbeslag gjort ved Hønefoss nylig, der politiet beslagla nesten 1000 våpen, fra pistoler og andre håndvåpen til militære automatgeværer, minst ett lett maskingevær samt maskinpistoler.

Tre personer som inntil nylig var ansatt i Forsvaret er blant de 32 personene som, ifølge TV2, skal være siktet i saken.

Hovedmistenkt ansatt i Forsvaret

– Det ønsker jeg ikke å kommentere, sier politiadvokat Hans-Petter Aasen til Aftenposten.

Aasen ønsker heller ikke å kommentere Aftenpostens opplysninger om at én av de hovedmistenkte i saken, den ene av de to mennene som har sittet flere måneder i varetekt, inntil nylig var ansatt i Forsvaret.

– Min klient sier at han er en våpensamler som har samlet våpen gjennom 50 år. Han tilhører ikke noe kriminelt miljø og det har ikke vært noe ønske om å selge disse våpnene, sier forsvareren til den tidligere forsvarsansatte, advokat Sverre Olav Simonsen.

Han ønsker ikke å kommentere forholdet til Forsvaret.

De to hovedmistenkte er siktet for overtredelse av straffelovens paragraf 191, som omfatter grov ulovlig befatning med våpen og har en strafferamme på seks års fengsel.

Håndgranater

De to ble pågrepet da politiet i april i år fant mange våpen, store mengder ammunisjon og håndgranater i bilen de kjørte. Håndgranatene skal ikke ha vært skarpe.

POLITIET

Politiet fulgte opp med ransakinger på flere steder som de to mennene har tilgang til, alt fra boliger til hytter og andre steder, og fant et stort antall våpen og våpendeler.

Bare hos de hovedmistenkte ble det gjort beslag av mellom 500 og 600 våpen.

– Han er en våpensamler som kanskje ikke har fulgt boken på alle punkter, sier advokat Ole Petter Drevland, om sin klient, mannen som ble pågrepet sammen med den forsvarsansatte.

Klienten hans er rystet over mistankene om at han kan ha solgt våpen til kriminelle.

– Han ser at han kan ha opptrådt uansvarlig, men det har ikke vært med ond hensikt. Han synes hele saken er forferdelig belastende, men det verste er at politiet har trodd at han kan ha forsynt kriminelle med våpen.

Rekkevidde på 800 meter

Ett av de mest oppsiktsvekkende våpnene politiet har beslaglagt, er et eksemplar av den russiskproduserte skarpskytterriflen Dragunov SVD.

Dragunov SVD har en effektiv rekkevidde på 800 meter eller mer, avhengig av en rekke forhold, slik som skytterens dyktighet samt lys- og siktforhold.

– Dette er våpen som absolutt ikke skal være i omløp ute i det sivile samfunnet, sier en våpenekspert til Aftenposten.