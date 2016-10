Fortsatt samtaler mellom partene i togstreiken

Partene møttes på nytt tirsdag klokka 12 på Riksmeklerens kontor i Oslo sentrum. Møtet kom i stand etter at de fagorganiserte i Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF) la fram et forslag til løsning på den fire uker lange togstreiken.

På forhånd varslet leder Rolf Ringdal i NLF at forhandlingene ville ta tid, og han fikk rett. Ti timer etter at dørene lukket seg bak forhandlingsdelegasjonene, var det ingen tegn til løsning. Mat ble brakt inn til de møtende ved 19.30-tiden, men verken meklingsmannen eller noen fra partene har kommentert prosessen eller forslaget fra NLF.

Roald, Berit / NTB scanpix

– Jeg forventer at arbeidsgiveren svarer, og at det bør danne grunnlag for at vi kan sitte her en stund. Og da er det ikke for å sitte, men for å oppnå en enighet, sa Ringdal før møtet.

Roald, Berit / NTB scanpix

Kommunikasjonssjef Gunnar Larsen i Spekter sa på vei inn til møtet at det var behov for noen avklaringer med hjelp fra meklingsmann Dag Stousland før arbeidsgiversiden kan gå med på forslaget.

– Nasjonale krav må reguleres av myndighetene. Det har vi sagt hele tiden. Så får vi se på det tilbudet og de avklaringene vi får om det er grunnlag for å forhandle og finne en løsning. Det hadde vært det ønskelige så togene kunne ha gått igjen og passasjerene kunne ha kommet seg til og fra jobb, sa kommunikasjonssjefen. (©NTB)