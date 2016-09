Fortsatt uklart hvorfor kvinne i Kragerø døde

Brynemo ble funnet med dødelige skader ved bensinstasjonen på Kalstad ved 18.30-tiden lørdag. Litt senere ble hun erklært død. Det er fortsatt uklart hvorfor 59-åringen døde.

En 35 år gammel beboer i den kommunale institusjonen for psykisk utviklingshemmede som hun på, ble søndag siktet for kroppskrenkelse, men ikke med dødsfølge.

Brynemo og 35-åringen var lørdag kveld på tur til en hamburgerrestaurant. På vei tilbake til institusjonen skjedde det noe som medførte at kvinnen døde.

35-åringen kom alene tilbake til institusjonen og fortalte at Brynemo hadde blitt syk.

Siktelsen opprettholdes

Politiet har valgt å opprettholde siktelsen mot 35-åringen, men opplyser at den kan bli endret.

Vitner politiet har snakket med skal ha sett at Brynemo ble truffet av en håndbevegelse etter en krangel med en av beboerne.

– Det er skjellig grunn til å mistenke noe voldsutøvelse. Vi har vitnebeskrivelser av at avdøde ble truffet av en håndbevegelse, men det er usikkert hvor kraftig eller hvordan hun eventuelt ble truffet, sa politiadvokat Ingrid Øygarden i Sør-Øst politidistrikt til Aftenposten mandag.

Til Varden sa hun at 35-åringen trolig har slåttt eller truffet henne med armen i overkroppen eller ansiktet.

Politiadvokaten understreket imidlertid at dette er basert på vitneutsagn, og at de ikke vet om volden har sammenheng med at omsorgsarbeideren døde.

– Vi har gjennomført ganske mange vitneavhør, og det er flere vitner som beskriver at de har observert noe. Men det er bare snakk om deler av hendelsesforløpet, vi har ikke fått noen beskrivelse av hele hendelsesforløpet fra noen av vitnene, opplyser Øygarden til NTB.

Hun sier de ikke har klart å skaffe opptak av hendelsen fra overvåkingskameraer.

Undersøkes

Den siktede mannen er nå i ferd med å gjennomgå en såkalt primærpsykiatrisk undersøkelse. Rapporten vil være klar i løpet av fredag og skal blant annet fastslå om mannen er i stand til å gjennomføre et politiavhør.

– Vi regner med at vi i løpet av mandag har fått avklart spørsmålet om mannen kan avhøres eller ikke. Da vil det eventuelt bli gjennomført et avhør som er tilrettelagt psykisk utviklingshemmede, sier Øygarden.

Dersom det etter undersøkelsen denne uken er tvil om 35-åringen kan anses som strafferettslig utilregnelig, vil det bli gjennomført en fullstendig judisiell observasjon av mannen.

Den endelige obduksjonsrapporten av omsorgsarbeideren vil først foreligge om noen uker.