Fosterforeldre reagerer på årets NRK-julekalender

Serien handler om 9 år gamle Selma, som har bodd hos den strenge nabodama Ruth siden foreldrene døde da hun var 3 år.

Generalsekretær i Norsk Fosterhjemsforening, Tove Wahlstrøm, forteller til Vårt Land at de har fått henvendelser fra flere bekymrede fosterforeldre. Etter å ha kontaktet NRK fikk hun se de fem første episodene.

– Kritikken er absolutt berettiget. Det er en fin julefortelling, men jeg reagerer sterkt på fremstillingen av både fostermoren og av barnevernet, sier Wahlstrøm. Foreningen oppfordrer fosterforeldre til å se serien sammen med barna.

– NRKs julekalender blir alltid snakket om på skolen og mellom barn. Vi frykter at dette kan gjøre fosterbarn utrygge på egen situasjon og gi grunnlag for mobbing og ubehagelige spørsmål rettet mot allerede sårbare barn.

Redaktør Hildri Gulliksen i NRK Super sier fostermoren kun er med i en liten del av historien, og at den raskt beveger seg inn i et eventyrlandskap hvor man forstår at Selma er halvt nisse:

– Vi tror barn ned i ganske ung alder er i stand til å forstå når noe er eventyr. Vi må jo fortsatt kunne fortelle eventyr basert på virkeligheten.