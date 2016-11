Fredag kan pelsdyrbransjens fremtid bli avgjort

– Dette har vært en krevende venteperiode, der blant annet rekruttering og investeringer er satt på vent i påvente av regjeringens konklusjon. Vi håper regjeringen har sett de store endringene som har skjedd i næringen de siste årene, sier styreleder Bertran Skadsem i Norges Pelsdyralslag.

Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) presenterer fredag formiddag stortingsmeldingen om den omstridte bransjen.

– Få skadde dyr

I forkant av denne meldingen la næringen fram resultatet av sin egen internkontroll av 490.000 dyr i Rogaland. Totalt ble det funnet 469 syke eller skadde dyr.

– Det er 469 flere enn vi ønsker oss, men utgjør likevel bare 0,096 prosent av besetningene. Vi har en nullvisjon vi strekker oss mot, men mener tallene våre viser at vår næring fortjener en fremtid, sier styreleder Bertran Skadsem i Norges Pelsdyralslag.

Hansen, Alf Ove / Scanpix

I desember i fjor fikk Venstre ikke flertall i Stortinget for et forslag om å forby pelsdyroppdrett fra 2017. Forslaget om forbud fikk støtte fra SV og MDG.

For et par uker siden ble det klart at flere sentrale Høyre-politikere vil gå inn for at partiet skal gå inn for et totalforbud mot pelsdyrnæringen. Tina Bru fra pelsdyrfylket Rogaland tok dissens i Høyres programkomité i saken, noe som sikrer at saken kommer opp til votering på landsmøtet til våren.

Fakkeltog

Dyrevernere har vært sterkt kritisk til pelsbransjen i mange år og jobber hardt for en avvikling. NOAH overleverte nylig 143.000 underskrifter mot pelsbransjen til landbruksministeren, og 12. november arrangerer organisasjonen fakkeltog mot pels 26 steder i landet.

– Vi må vise politikerne at vi aldri gir oss før burene er tomme, sier fakkeltog-arrangørene.

Miljøpartiet De Grønne mener debatten ikke bør dreie seg om hvorvidt pelsdyroppdrett bør avvikles, men hvordan.

– Avvikling av pelsdyroppdrettet i Norge er på overtid. Dette er en marginal næring i Norge, som innebærer storskala og systematisk dyrplageri med Stortingets velsignelse. Næringa burde vært lagt ned i 2009 da Stortinget oppdaterte dyrevelferdsloven, sier Une Aina Bastholm, nasjonal talsperson i De Grønne.

For små bur

Ifølge Mattilsynets årsrapport for 2015 er det registrert 159 dyrehold med mink og 183 med rev her i landet.

I midten av oktober uttalte Mattilsynet at det er vanskelig å sikre god dyrevelferd hos oppdretterne.

– Minkburene er for små til å gi dyrene et interessant miljø og utvikle naturlig atferd, sa seksjonsleder for dyrevelferd i Mattilsynet, Torunn Knævelsrud til NRK.