Frisør dømt for å nekte kvinne med hijab adgang

Hodne må også ut med saksomkostninger på 5000 kroner.

Dommen blir nå anket, opplyser hennes advokat.

– Min klient er ikke overrasket over rettens beslutning. Nå skal vi se nærmere på avgjørelsen de nærmeste dager. Hodne uttrykker dog at hun ikke kommer til å akseptere rettens resultat og at hun ønsker å anke den, sier forsvarer Linda Ellefsen Eide til NTB.

Siterer islamkritikk på Facebook

Jæren tingrett påpeker at Hodne i lang tid har vært engasjert i flere islamkritiske organisasjoner. I dommen siterer de flere av hennes Facebook-oppdateringer, der hun blant annet skriver at «islam er mye verre enn nazisime» og at hun er «villig til å dø» for kampen mot islam.

Det vises også til at hun selv kommenterte avvisningen av hijabkledde Malika Bayan på Facebook slik:

«Nå sist nektet jeg å ta inn to hijabkledde damer i salongen min. Ønsker ikke ondskapen inn dørene der jeg kan bestemme....».

«Retten er etter dette ikke i tvil om at tiltalte handlet forsettlig, nemlig at hun med viten og vilje diskriminerte Bayan ved å vise henne vekk fra salongen fordi Bayan var muslim», heter det i dommen.

Retten har kommet til at sterke allmennpreventive hensyn gjør seg gjeldende i skjerpende retning ved straffeutmålingen.

«Retten ser ingen momenter som skal tillegges vekt i formildende retning. At saken har fått stor medieomtale og satt tiltalte i en presset situasjon, er ikke mer enn å forvente ut fra handlingen sett i sammenheng med tiltaltes tidligere innvandringskritiske engasjement i det offentlige rom», lyder det i dommen der Hodne er felt for diskriminering mot en person på bakgrunn av vedkommendes religion.

Retten påpeker at det å bære hijab er et uttrykk for religion, og en del av religionsutøvelsen for de kvinnene som velger å bære plagget.

Nektet å betale

Dommen falt i Jæren tingrett mandag morgen. Saken kom opp for retten etter at Hodne nektet å vedta et forelegg på 8.000 kroner.

Frisøren sendte hijabkledde Malika Bayan på dør, men nekter for at det var diskriminering. Rettssaken mot Hodne torsdag ble preget av sterke meninger om islam.

Hodne var tiltalt for diskriminering på grunn av religion, etter at hun nektet Bayan service og tjenester fordi Bayan hadde på seg hijab. Hodne erkjente ikke straffskyld da rettssaken startet. Hun sa hun fikk angst og «helt hetta» da Bayan og en venninne kom inn i salongen hennes med hijab på.

– For meg er hijaben et ekstremt politisk symbol, jeg blir dårlig når jeg ser folk med hijab. De kom inn, en spurte om hva det kostet å stripe håret, og jeg sa at jeg tar ikke imot sånne som dere, at de fikk gå til en annen frisør, så gikk de ut igjen, sa Merete Hodne.

– Det er vondt

Bayans versjon er noe annerledes. Hun gikk inn døra i Hodnes salong, men kom ikke så langt.

– Idet jeg skal til å snakke, snur frisøren seg og kommer mot meg. Hun sier jeg må komme meg ut og gå en annen plass. Jeg sier jeg bare skulle spørre hva det kostet å farge håret. Hun sier hun ikke vil ta på sånne som meg, fortalte Bayan.

Hun fortalte at hun ble satt ut og sjokkert.

– Jeg har opplevd rasisme og diskriminering før, små blikk og slikt, men aldri så tydelig og klart sagt. Det gjorde vondt på mange måter, jeg følte meg liten, dum, ikke inkludert. Jeg kunne ikke skjønne hvorfor et skjerf på hodet gjorde dette.

Hodne innrømmet i retten at om hun kunne gjøre om på det, ville hun prøvd å opptre annerledes: Beholdt roen, vært høflig, spurt om det gjorde noe for Bayan å farge håret foran menn i salongen og så behandlet henne om alt virket greit.

Bayan er lettet over dommen

– Jeg er veldig lettet, sier Bayan til NTB om dommen.

– Straffens størrelsen har ikke noe å si, for dette er ikke personlig i det hele tatt. Jeg ønsker henne alt vel, men det er viktig å slå fast at det ikke er greit å diskriminere, fortsetter hun.

Bayan konverterte i 2011 og begynte å gå med hijab i 2014. Hun sier hun ikke tar den av foran menn, men hun ville heller ikke reagert om det kom menn inn hos frisøren mens hun satt der.