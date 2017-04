Frode Thuens tre tips for å finne kjærligheten

1: Utfordre han eller henne du møter på dine interesser og vær målrettet. Er du klar på hva du selv ønsker?

– Tenk litt som et jobbintervju. Du vil gjerne vite om kvalifikasjonene til de du ansetter. Du vil vite om de passer med arbeidsinstruksen. Litt på den samme måten kan man være når man dater. Blir daten et jobbintervju, blir det naturligvis feil. Samtidig tror jeg man gjør lurt i å tenke på hva motparten har av kvaliteter og hvordan det passer med dine egne behov.

2: Hvor interessert er denne personen i meg?

– Mange personer er opptatt av å fremme seg selv og vise frem hva man har å by på. I et eventuelt parforhold er det vel så viktig å vite hva denne personen vil være for deg. Hvor mye kan jeg stole på han eller henne når ting er vanskelig. Er det en person som lytter og interesserer seg, og er villig til å forsake noe for meg, eller blir mine ting skuslet bort og tilbakevist. Hvor mange oppfølgingsspørsmål kommer det når man snakker om «mine greier»?

3: Tenker vi likt om de bakenforliggende spørsmålene, har vi noe mer til felles enn hobbyer og hvor ofte vi trener?

– Man må spørre seg om hvordan man tenker om de dypere og mer intime spørsmålene. For kan man ikke dele de tankene med en partner, er det begrenset hvor dypt man kan komme i en eventuell relasjonen.