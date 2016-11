Frosne folk evakueres fra strømløse hus i sør

– Kommunens folk har reist ut med vedsekker. Vi har sendt ut kommunens folk til hjelpetrengende som har vært uten strøm i snart ett døgn. Vi tilbyr nødovernatting på omsorgssenteret for dem som har behov, forteller ordfører Kirsten Helen Myren i Vegårshei til NRK. 1300 av den lille kommunens husstander er iskalde etter å ha vært strømløse i et drøyt døgn.

– Pårørende til mennesker i en sårbar situasjon, bes oppsøke sine, sier ordføreren som hadde fire minusgrader utenfor huset søndag kveld.

Tallene på antall strømløse svinger

Problemene begynte lørdag formiddag. Søndag morgen var tilsammen 9.042 husstander uten strøm i Agder-fylkene. I løpet av ettermiddagen har flere tusen husstander fått tilbake strømmen.

Men tallet svinger hele tiden. En stund måtte hele Risør kobles ut mens reparasjonsarbeider ble gjort på nettet, da var 12.000 uten strøm. Klokken 18.40 var 7400 uten strøm, minuttet etter var tallet 7579. Men det går i riktig retning.

- Rett og slett en skam

– Det er rett og slett en skam at strømmen er borte i ti timer etter et snøfall som tross alt ikke var så stort. Mesteparten av strømregningen er faste avgifter og nettleie, og dette viser at Agder Energi har for få folk. I stedet tar de ut store utbytter. Det bør være mulig å få ut flere til å jobbe med dette når det først skjer, sier Kjell Arild Friestad i Høvåg til Fædrelandsvennen.

Det har vært tøffe, vinterlige dager sør i landet i det siste

Men Agder Energi avviser at de er å laste: – Vi har 20.000 kilometer med strømlinjer, og strømbruddene vi nå opplever skyldes store, tunge trær som faller over linjen. Vi har også master som rett og slett knekker. Skulle vi hindret dette måtte vi gravd ned linjen, sier pressekontakt Hanne Liv Refsnes hos Agder Energi til Fædrelandsvennen.

Hun kan ikke gi noe tidspunkt for når strømmen er tilbake hos alle.

– Det er store skader på strømnettet som det tar tid å reparere. Montørene skal inn i terrenget med tungt utstyr, og trær som har veltet over strømlinjene, må fjernes, sier Refsnes.

– Det er dobbeltmaster som holder på å kantre og transformatorer som holder på å velte, sier linjerydder Tom Anders Johannessen til NRK som har vært med ham på jobb.

Strømbruddene skyldes i hovedsak at det har falt trær over strømlinjene som følge av det store snøfallet. Kommunene som er rammet av strømbrudd, er Kristiansand, Iveland, Birkenes, Åmli, Grimstad, Arendal, Tvedestrand, Risør og Gjerstad.

Flyt i trafikken

Et lyspunkt i sør er at trafikken i dag går som den skal. Veiene har tørket opp og forholdene skal være fine, får Aftenposten opplyst på Veitrafikksentralen

Togtrafikken på Sørlandsbanen er også i gang etter at den i en periode var stengt på grunn av et tre som falt over linjen ved Breland. Hvor lenge det varer, er umulig å si, men Jernbaneverket melder at det fortsatt er mange, snøtunge trær langs linjen.

Det er imidlertid forsinkelser i fergetrafikken til Danmark. Avgangen med Superspeed som skulle gått 12.45 fra Hirtshals ble kansellert, slik at de 1100 passasjerene må vente til neste rute til Kristiansand går 20.45, skriver Fædrelandvennen.

Årsaken er vindforholdene.