Fruktbarheten i Norge har falt markant siden 2009

* I 2016 ble det født 58 900 barn, nesten like mange som i 2015. Dette gir et samlet fruktbarhetstall (SFT) på 1,71 barn per kvinne.

* I 2016 ble det født 30.386 gutter og 28.504 jenter.

* I 2006 ble det født totalt 58.454 barn. (29.989 var gutter, og 28.556 jenter).

Kilde: SSB