Frykter at bortført person kan bli drept

Politiet har ennå ikke fått kontakt med personen som ble bortført.

-Vi frykter for at det skal skje noe alvorlig med vedkommende, i ytterste konsekvens drap, sier politiførstebetjent Thor Martin Elton i en pressemelding.

– Vi går derfor ut med disse usladdede bildene i håp om å få inn tips om hvem disse to er. Vi håper på denne måten å finne ut hvem offeret er, sier Elton.

Tre allerede pågrepet

Tre mistenkte er allerede pågrepet og siktet for bortføringen. De to første ble pågrepet i forrige uke.

Den siste ble pågrepet lørdag morgen og er nå fremstilt i Oslo tingrett for varetektsfengsling.

Aftenposten vet at denne mannen tidligere har vært siktet i lignende saker sammen med flere andre.

– Etterforsker dere her et kriminelt miljø som har spesialisert seg på å bortføre folk?

– «Spesialisert» er vel å trekke det litt langt, jeg tror vi nøyer oss med å si at vi har notert oss at det er samme personer som har vært involvert i samme type kriminalitet tidligere, sier Elton til Aftenposten.

Øyenvitne

Det var fredag morgen litt før klokken 09 som politiet fikk melding fra et øyenvitne at det så ut som at noen ble bortført fra en parkeringsplass ved Herregårdsveien 79B på Ljan i Oslo.

Politiet har fått bilder fra området som gir etterforskerne grunn til å tro at det som skjedde virkelig var en bortføring.

I pressemeldingen mandag opplyser politiet at to av de som ble fotografert på stedet skal være de som ble varetektsfengslet lørdag.

Den tredje fremstilles altså for varetektsfengsling mandag ettermiddag.

Politiet etterlyste en bil etter bortføringen, og har funnet en tilsvarende bil, som knyttes til en av de pågrepne.

Her er alle bildene som politiet har sendt ut:

Politiet

Politiet

Politiet

Politiet

Politiet

Politiet

Politiet

Politiet