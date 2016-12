Frykter nye telefonsalg-regler: – Et dolkestøt mot norsk næringsliv

Regjeringen vil stramme inn telefonsalg-reglene. Det blir møtt med glede hos forbrukerorganisasjoner, mens næringslivet fortviler.

Den viktigste endringen i forslaget, er at næringsdrivende ikke lenger skal kunne drive telefonsalg overfor egne kunder, med mindre kundene har bekreftet at de ønsker det.

– Det er et dolkestøt i ryggen på et norsk næringsliv som allerede står ustøtt på beina. Stortinget må ta til fornuft og endre dette, sier politisk direktør Harald J. Andersen i Hovedorganisasjonen Virke, som organiserer 20.000 virksomheter i Norge.

Effektiv beskyttelse

Hos Forbrukerombudet er reaksjonen litt annerledes. Forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth mener innstrammingene gir forbrukerne en mer effektiv beskyttelse mot uønskede salgshenvendelser.

– Endringene vil sikre at det er forbrukernes reservasjoner som blir respektert og at telefonsalg kun skjer til dem som faktisk ønsker det, mener hun.

Fakta: DETTE KAN BLI DE NYE REGLENE Næringsdrivende skal ikke lenger kunne drive telefonsalg overfor egne kunder som har reservert seg mot dette i Reservasjonsregisteret, med mindre kundene har bekreftet at de ønsker det.

For frivillige organisasjoner, foreslås det å opprettholde dagens regler. De vil fortsatt kunne drive telefonsalg og pengeinnsamling overfor eksisterende kunder eller givere.

Det innføres forbud mot at frivillige organisasjoner kan sende forespørsel om økonomisk støtte til en forbruker, dersom forespørselen kan bli oppfattet som et krav om betaling, f.eks. en utfylt faktura med beløp, kontonummer og betalingsfrist.

Det innføres forbud mot at en næringsdrivende kan innhente samtykke til telefonsalg på vegne av flere ulike næringsdrivende, for eksempel når forbrukere deltar i en konkurranse eller undersøkelse på internett.

Næringsdrivende og frivillige organisasjoner må registrere telefonnummer som brukes til telefonsalg, slik at dette blir søkbart i nummeropplysningstjenesten. Det blir forbudt å bruke skjult nummer ved telefonsalg. Kilde: regjeringen.no

Behandles til våren

Det var i forrige uke at Regjeringen la frem en lovproposisjon for Stortinget med forslag til innstramminger. Etter planen skal forslaget behandles av Stortinget i løpet av våren.

Olav Olsen

Bakgrunnen for innstrammingene er at Regjeringen mener at dagens reservasjonsrett ikke er effektiv nok.

Over to millioner nordmenn har reservert seg mot telefonsalg i dag, men Regjeringen og forbrukerorganisasjoner mener mange næringsaktører ikke respekterer dette.

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) har ansvar for Regjeringens forbrukerpolitikk.

– Vi må kunne forvente fra næringsdrivende at de respekterer valget til dem som har reservert seg mot telefonsalg. Derfor foreslår vi nå lovendringer som skal sikre at forbrukere som har reservert seg mot telefonsalg, i størst mulig grad skal slippe denne salgsformen, sier Horne.

Virke: – Skyter småfugl med grovkaliber

Virke

En rekke bransjer vil merke de nye reglene. Det gjelder ifølge Virke spesielt aktører innen telefoni, aviser, energi, forsikring og matvarer.

Virke mener at Regjeringen nå straffer hele bransjer fordi noen få bedrifter har skapt irritasjon hos forbrukerne.

– Tilsynelatende er det et tiltak mot useriøse telefonselgere, men realiteten er at dette er et forbud mot at norske bedrifter kan kontakte kundene sine på telefon, mener Harald J. Andersen i Virke

Organisasjonen frykter at de nye reglene vil ta bort grunnlaget for mange arbeidsplasser.

– Vi løser ikke småfuglproblemer med grovest mulig kaliber, sier Andersen.