Full forvirring om Stortingets palmeolje-vedtak

Et bredt flertall på Stortinget stiller seg bak et forbud, men samtidig må regjeringen avklare om det er mulig.

Eller som saksordfører Anna Ljunggren (Ap) sa i debatten om saken fredag:

– Vi ber statsråden komme tilbake til Stortinget umiddelbart, på egnet måte, dersom det avdekkes at dette vedtaket ikke kan gjennomføres.

Regjeringen ble tatt på sengen

Regjeringen og regjeringspartiene H og Frp ble onsdag overrumplet av en samlet opposisjon som ble enige om å forby biodrivstoff basert på palmeolje i all offentlig transport. Det skjedde uten at regjeringen eller regjeringspartiene ble konsultert eller varslet.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen og næringsminister Monica Mæland gikk derfor til det uvanlige skritt å skrive et brev til Stortingets energi- og miljøkomité. Her advarte de mot å gjøre et vedtak som kan stride mot EØS-avtalen og Norges internasjonale handelsforpliktelser.

Palmeolje øker klimautslipp

Det er ingen uenighet om at palmeolje er hovedårsaken til at stadig større deler av klodens regnskog forsvinner. Og at etterspørsel etter palmeolje dermed bidrar til økte utslipp av klimagasser. Men regjeringen advarer altså mot problematiske, særnorske krav.

Fakta: Biodrivstoff 3. desember ble enigheten mellom regjeringspartiene og støttepartiene Venstre og KrF om statsbudsjettet for 2017 presentert for offentligheten. Sentralt i klimasatsingen står et omsetningskrav for biodrivstoff. Stortinget har vedtatt nå at 20 prosent av alt drivstoff som brukes til veigående transport skal være biodrivstoff i 2020. I dag er kravet 7 prosent. Det skal være en gradvis økning. Maksimalt 12 prosent skal være biodrivstoff produsert av vegetabilske oljer fra planter som raps, palmer og soya. Avansert biodrivstoff produsert av avfall og rester fra treindustrien teller dobbelt i klimaregnskapet. Det skal derfor være minimum fire prosent avansert drivstoff. Dette teller da som åtte prosent, og summen blir 20 prosent. Avgiftsfritak gis til alt biodrivstoff som omsettes ut over omsetningskravet. Det har ført til stor import av biodrivstoff det ikke stilles krav om bærekraft til. Mye av dette er trolig drivstoff laget av palmeolje.

Vidar Helgesen sier han heller vil arbeide for at indirekte arealbruksvirkninger blir en del av EUs bærekraftsregime:

– Jeg arbeider for å endre loven, ikke for å bryte loven, sa han i en intens replikkrunde med SVs Heikki Eidsvoll Holmås i Stortinget.

Etter debatten mener Helgesen han er gitt det handlingsrommet han trenger for å avklare om et forbud er lovlig og dermed mulig.

Skal utrede forbud

Selv om selve vedtaket er helt klart og innebærer et pålegg om gjennomføring av et forskriftsfestet forbud «så snart som mulig», mener statsråden de ulike representantene modererte dette i debatten:

– De ber meg vurdere om det er mulig å få til et palmeoljeforbud i offentlige innkjøp. En slik vurdering skal de få, sier han og viser til at arbeidet med en juridisk vurdering av handlingsrommet i loven om offentlige anskaffelser alt er satt i gang.

Anna Ljunggren (Ap) sier at opposisjonen ikke ber om lovbrudd:

– Ingen har bedt Helgesen bryte loven. Vi ber ham ta kontakt med ESA og finne en måte å løse dette på.

Hun avviser at Stortinget i realiteten kun har bedt regjeringen om å utrede et forbud, men erkjenner at det kan bli komplisert å få på plass et blankt forbud mot offentlig innkjøp av biodrivstoff basert på palmeolje.

– Vi ønsker et forbud og har bedt om et forbud. Helgesen beskriver dette som veldig krevende. Derfor sier vi også at en forskrift må lages i dialog med EØS-avtalens overvåkingsorgan, ESA. Vi er åpne for at dette kan by på problemer. Men ingen muligheter må stå uprøvd, sier Ljunggren.

Lite gjennomtenkt forslag

Det var SVs Heikki Eidsvoll Holmås som lanserte forbudet. Han synes ikke det bør være usikkerhet om hva vedtaket innebærer:

– Det er helt krystallklart at vi har bedt regjeringen så rask som mulig få på plass en forskrift. Det er heldigvis næringsministeren, og ikke miljøministeren, som «eier» anskaffelsesreglementet, så det er hun som skal få dette på plass. Det er en rett frem oppgave å lage et høringsnotat som også inkluderer ESA, mener Holmås.

Frps miljøpolitiske talsmann, Øyvind Korsberg, er mildt sagt misfornøyd:

– Flertallet setter regjeringen i en situasjon der de må gjennomføre et vedtak som er et brudd med EØS-avtalen. Dette er oppsiktsvekkende. Forslaget er dårlig og lite gjennomtenkt og det setter Stortinget i et dårlig lys, sier han.