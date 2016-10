Full stans for både region- og lokaltog mellom Moss og Oslo fra fredag kveld

Tirsdag ble det bekreftet at helgens opptrapping av lokførerstreiken vil føre til at all lokaltogtrafikk på Østfoldbanen, som har rundt 20.000 reisende hver dag, blir innstilt.

For fortvilte pendlere på strekningen var InterCitytoget fra Halden (R20) siste halmstrå.

Mange hadde belaget seg på å hoppe på dette toget fra Moss og Ski til Oslo, tilsvarende hjem igjen.

Frykter at togsettene blir så fulle at de må stoppe

Nå opplyser kommunikasjonsrådgiver Håkon Myhre til Aftenposten at man fra fredag kveld av klokken 23.00. vil nekte Halden-toget å slippe på og av passasjerer mellom Rygge og Oslo.

– Da hjelper dere i praksis lokførerne med å øke effekten av streiken?

– Dette handler ikke om å hjelpe noen med streiken å gjøre. Dette gjør vi utelukkende av sikkerhetshensyn. Vi regner med at togene er fulle ved passering Rygge. Blir de for fulle har vi regler som sier at de må stanse helt, sier Myhre.

Alle lokaltog hindres også av streiken

Lise Åserud

Fra før av er det klart at lokaltogene mellom Ski og Oslo, (L2), mellom Moss og Oslo (L21) og mellom Mysen og Oslo (L22) tas ut av trafikk som følge av opptrappingen av streiken fredag kveld.

– Vi beklager ulempene dette medfører for våre passasjerer, sier Håkon Myhre.