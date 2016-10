Fylkesmannen foreslår å fjerne 29 kommuner i Møre og Romsdal

– Halvparten av kommunene våre har mindre enn 5.000 innbyggere. De fleste har behov for interkommunalt samarbeid, påpekte fylkesmann Lodve Solholm da han mandag la fram sitt råd om hvordan kommunestrukturen skal se ut framover.

Fylkesmannen anbefaler at Ålesund, Skodje, Sula, Giske, Haram og Sandøy slår seg sammen til én kommune. Videre foreslås det at Molde, Fræna, Aukra, Misund Vestnes, Rauma, Eide, Nesset og Gjemnes (uten Bergsøya) slår seg sammen.

Den tredje kommunen bør bestå av Kristiansund, Averøy, Tingvoll og en del av Gjemnes (Bergsøya), mener Fylkesmannen. Den fjerde foreslås å bestå av Herøy, Sande, Ulstein og Vanylven. Videre foreslås det at Ørsta, Volda og Hornindal blir én kommune.

Fylkesmannen vil også slå sammen Ulstein og Hareid, Fræna og Eide og Sykkylven og Stranda.

– Sju kommuner er det vi mener samsvarer med målene i kommunereformen. Syv kommuner vil stå seg over tid, sa Solholm.

19 nye forslag til kommunekart

Fylkesmennene har siden forrige uke én etter én lagt fram nytegnede kommunekart. Mandag kom anbefalingene fra de to siste fylkene, Hedmark og Møre og Romsdal.

Noen av landets 19 fylkesmenn har vært tilbakeholdne i sine anbefalinger, mens andre har tegnet opp sammenslåinger stikk i strid med lokale ønsker.

– De store geografiske variasjonene har ført til et nokså ulikt utfall fra fylke til fylke. Noen har gått ganske langt i å tegne kart med store endringer uten at det finnes et lokalt grunnlag for det, sier forsker Yngve Flo ved Uni Research Rokkansenteret til NTB.

Junge, Heiko / NTB scanpix

– Blir betraktelig færre

Regjeringen skal til våren legge fram sin proposisjon om kommunestruktur. Deretter skal den behandles i Stortinget.

– Tallet på kommuner blir betraktelig redusert dersom det blir tvang. Det blir spennende å se hvorvidt regjeringen går videre med rådene når de skal legge fram sitt forslag for Stortinget, og i neste omgang hva Stortinget gjør, sier Flo.

Det er en politisk risiko for regjeringen å ta med anbefalingene om tvang videre i prosessen, påpeker han.

– Motkreftene lokalt er veldig sterkere, og det å foreslå sammenslåing der innbyggerne har sagt nei, er risikabelt og relativt lett å mobilisere imot, sier Flo.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) ønsket mandag ikke å kommentere fylkesmennenes råd til framtidig kommunestruktur.

Rådene fra fylkesmennene vil være en viktig del av grunnlaget når regjeringen til våren kommer med sin anbefaling til ny kommunestruktur, uttalte han onsdag forrige uke.

Vil ikke tvinge

Av alle fylkesmennenes råd er det foreslått størst endringer i Akershus, mener Flo. I Oslo og Akershus vil Fylkesmannen kutte antallet kommuner fra 23 til 9.

Anbefalingene fra de to siste fylkene, Hedmark og Møre og Romsdal, ble lagt fram mandag.

Fylkesmann Sigbjørn Johnsen i Hedmark vil ikke anbefale tvangssammenslåing av kommuner. På sikt ser han derimot for seg å redusere antallet kommuner fra 22 til rundt 10. 19 av fylkets kommuner sa nei til å slå seg sammen med andre i folkeavstemningene.

Sp vil stoppe tvang

Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum krever at kommunalminister Sanner slår fast at det er uaktuelt å tvinge kommuner sammen. Sp-lederen sier partiet vil stoppe reformplanen i Stortinget til våren dersom det ikke kommer en garanti.

– Vi kommer til å gå etter hver eneste representant fra Høyre og Fremskrittspartiet og spørre om de virkelig vil legge seg ut med innbyggerne i sine hjemfylker, sa han til NTB.