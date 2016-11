Gabrielsen bekrefter LO-kandidatur

Gabrielsen tar dermed etter alle solemerker over når dagens LO-leder Gerd Kristiansen går av for aldersgrensen under LO-kongressen i mai, skriver VG. Ifølge avisen er det ingen andre aktuelle kandidater, ettersom første nestleder Tor-Arne Solbakken også går av for aldersgrensen og leder Trine Lise Sundnes i Handel og Kontor har varslet at hun ikke er kandidat.

Gabrielsen kommer fra LOs nest største forbund, Fellesforbundet, og der blir kandidaturet godt mottatt.

– Vi vil få en LO-leder som har gått gradene fra gølvet på Tofte cellulose og helt til topps i LO. Han er ønsket, og hele LO vil samle seg om Gabrielsen, sier Fellesforbundets leder Jørn Eggum. Også leder Mette Nord i Fagforbundet gir Gabrielsen godt skussmål.

– Han har gjort en meget god jobb siden han ble valgt inn i LOs ledelse i 2013 og er en god kandidat.

Hovedpersonen selv sier at det viktigste for LO i årene som kommer blir å bekjempe arbeidsledigheten.

– Tiltak må til og nye jobber skapes. Og det viktigste av alt er en omfattende og langvarig satsing for å få ungdommen utdannet slik at de har kompetanse til å gå inn i gode kvalitetsjobber.