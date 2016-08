Gasslekkasje på Filipstad - seks skadet og 51 er evakuert

Politiet i Oslo ble varsle om ulykken litt over klokken 10 onsdag formiddag.

Tilsammen 51 personer er evakuert - 35 av dem fra en spiserommet på kaffebrenneriet.

Ingar Storfjell

Per Annar Holm

Klokken 1130 opplyste Oslo brann og redningsetat at de hadde gjennomsøkt hele bygget uten å påvise gass. Saken blir nå etterforsket videre.

Flere personer ble fraktet til sykehus etter det man antok var en gasslekkasje like etter klokken 10 i morges. Man tror det var en propanlekkasje fra «Kaffebygget» på Filipstad.

Seks personer ble brakt til Ullevål universitetssykehus, mens ytterligere to fikk førstehjelp på stedet.

Bygget gjennomsøkt

Politiet fant to personer bevisstløse utenfor bygget da de ankom, og ytterligere to bevisstløse inne i bygget.

– Det er snakk om at de hadde blitt dårlig, og at noen har besvimt, sier Grøtum.

Oslo brann og redningsetat opplystepå twitter at det ikke er noen fare for publikum i området. Måleinstrumentene deres har ikke gjort utslag for propan. Kjemikaliedykkerer søker derfor gjennom lokalet nå for å finne ut hvilken gass det er snakk om.

Per Annar Holm

Ingar Storfjell / e-mail

Lekkasjen er nå stanset, men Filipstad-kaien er sperret.

Operativ leder på stedet, Bjørn Sveen, sier til Aftenposten at bygget inneholder store mengder propangass som brukes til kaffebrenning. Derfor antok man at det var årsaken til lekkasjen. Men ennå er ikke bakgrunnen for hendelsen klarlagt.