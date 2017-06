«Gi oss penger. Gi oss det du har!» Slik begynte ranet og knivdrapet på 23 år gamle Egil Tostrup Bråten.

Over 14 år etter at 23 år gamle Egil Tostrup Bråten ble stukket ned og drept med kniv i Oslo sentrum, begynte tirsdag rettssaken mot to menn på 33 og 30 år.

33-åringen som er tiltalt for drapet, nektet straffskyld. Han har erkjent å ha stukket Bråten med kniv, men erkjenner bare uaktsomt drap.

Den 30 år gamle mannen som er tiltalt for forsøk på grovt ran med døden til følge, erkjente straffskyld for å ha slått Bråten i hodet og for å ha stukket ham tre ganger i hodet med skrutrekker.

Valgte ham ut fordi han var alene

Til stede i Oslo tingrett er Egil Tostrup Bråtens foreldre og søster, som gjennom rettssaken håper å få vite hva som skjedde da den unge mannen ble drept på vei hjem fra kino 18. november 2002.

– Vi ville skaffe oss penger. Vi så Bråten ved tinghuset og fulgte etter ham. Vi valgte ut ham fordi han var alene. Vi konfronterte ham: «Gi oss penger. Gi oss det du har!» sa vi til ham, forklarte den 30 år gamle mannen, som har erkjent forsøk på ran med døden til følge.

– Jeg vil ikke gi Bråten skylden, det var vi som konfronterte ham, sa 30-åringen, før han forklarte at Bråten forsvarte seg kraftig.

Berit Roald / NTB scanpix

Tiltalte: Tok opp skrutrekker for å skremme

I sin forklaring beskrev han situasjonen som om Bråten hadde gått til angrep på de to.

– Han slår; han beskytter seg og slår tilbake. Jeg valgte å ta opp en skrutrekker for å skremme Bråten, for å få ham til å trekke seg unna. Jeg var i en slags panikk, jeg tenkte ikke gjennom hva jeg gjorde, forklarte den tiltalte.

Han beskrev dramet videre som en «vanlig slåsskamp», hvor Bråten forsvarte seg så godt han kunne mot de to som var utstyrt med skrutrekker og to kniver.

Han forklarte at den eldre kameraten trakk frem to kniver, og holdt en kniv i hver hånd.

– Bråten fektet mot ham for å forsvare seg. Mens kameraten fektet tilbake for å presse Bråten unna. Og så traff han i brystet på Bråten. Det var en slags stikkbevegelse. Det skjedde rett foran meg, det så jeg og det husker jeg, forklarte den tiltalte.

Falt over ende på fortauet

Han forklarte videre at Bråten bare 10–15 sekunder etter «treffet» med kniv i brystet, falt over ende på fortauet.

– Da så jeg at han gikk bort til ham, men vet ikke helt hva han gjorde, forklarte 30-åringen om hva kameraten hadde gjort.

– Jeg var aktiv, men når de to slåss var det ikke slik at jeg slo, holdt meg mer tilbake akkurat da, sa tiltalte og beskrev sin rolle som mer passiv.

– Hvorfor hadde du med deg en skrutrekker? ville tingrettsdommer Bjørn Feiring vite.

– Jeg vet ikke helt. Jeg drev med en del ulovlige ting på denne tiden, i alderen 14–16 år. jeg skulle kanskje bruke den til å åpne en mobiltelefon eller en bil, forklarte den tiltalte.

– Hva tenkte du da du tok frem skrutrekkeren? ville aktor, statsadvokat Ingrid Vormeland Salte vite.

– Kanskje var jeg sinna for at jeg hadde blitt slått, kanskje var jeg redd, det kan være redsel eller aggresjon, forklarte 30-åringen.

Han forklarte at han hadde fått vite at kameraten hadde med seg kniver, .men kunne ikke huske mer om det.

Den 33 år gamle mannen som er tiltalt for selve drapet, skal forklare seg senere tirsdag.

Fullsatt rettssal

Rettssal 127 i Oslo tinghus var fullsatt da rettssaken mot de to mennene som er tiltalt for drap og ransforsøk på 23 år gamle Egil Tostrup Bråten i november 2002.

Den unge mannens foreldre og søster var på plass i rettssalen, sammen med andre venner og familie. På tilhørerbenkene var det også mange av de to tiltaltes venner, familie og bekjente.