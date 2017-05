Gjennombrudd for Lotteritilsynet i kampen mot utenlandske pengespill

Men spillselskapene er overbevist om at norske myndigheter aldri vil klare å tette alle smutthullene.

Kampen om det norske spillmarkedet tilspisser seg. Lotteritilsynet gjør nå det som er mulig for å stoppe pengeoverføringer til og fra utenlandske spillselskaper. Selskapene svarer med å omgå forbudet – og utelukker ikke rettslige skritt.

– Betalingsforbudet er dømt til å mislykkes, mener PR-sjef Peter Alling i Kindred Group, som står bak merkenavnet Unibet – en av de største utenlandske spillaktørene på det norske markedet.

Men norske myndigheter tror de vil vinne kampen. I det siste har de også fått internasjonale bettingsformidlere med seg. Tre slike aktører har nå skriftlig bekreftet til tilsynet at de stopper transaksjoner til og fra norske spillere. Disse selskapene sto for rundt 300 millioner kroner av denne type transaksjoner i januar og februar i år – eller rundt 65 prosent.

– Vi er veldig fornøyde med at betalingsformidlerne er innforstått med at å formidle penger til nordmenn til og fra utenlandske spillselskap er i strid med norsk lov, og derfor har iverksatt tiltak for å stoppe dette, sier avdelingsdirektør Linda Vøllestad Westbye.

Fakta: PENGESPILL I NORGE Over 80 prosent av den norske befolkningen deltar i pengespill. Halvparten av disse spiller én eller flere ganger i uken. Over halvparten av omsetningen på pengespill i Norge kommer fra under 10 prosent av dem som spiller. Bare noen få lovlige, norske spill har tillatelse til å reklamere i Norge. Annen spillreklame når likevel norske forbrukere via sosiale medier og norske TV-kanaler med sendested i utlandet. Det er anslått at 22.000 nordmenn er spilleavhengige, eller problemspillere som forskerne kaller dem. Dette er betydelig færre enn det var for 10–15 år siden, da det sto over 15.000 spilleautomater på kjøpesentre og offentlig steder. Pengespillpolitikken er myket opp det siste året. Norsk Tipping har lansert nye spill, poker er blitt tillatt, men regjeringen ønsker ikke å åpne opp for lisenser for utenlandske aktører Kilder: Store norske leksikon, Lotteritilsynet, UiB

Tilsynet: – Gjør jobben vår lettere

Forbudet mot å formidle penger mellom pengespillselskapene og norske bank- og finansinstitusjoner har eksistert siden 2010.

Hittil har imidlertid forbudet hatt liten effekt. Årsaken er at spillselskapene har benyttet en tredjepart, såkalte betalingsformidlere. Dette gjør det vanskelig for norske banker å oppdage hvem pengene formidles til eller fra.

Tidligere i vår understreket på nytt tilsynet dette forbudet overfor bankene, samtidig som tilsynet har intensivert arbeidet med å tette smutthullene i forbudet.

Resultatet er at de britiske selskapene Worldpay og Earthport, samt danske Inpay, har endret rutinene. Testspill som Lotteritilsynet har gjennomført, skal ha bekreftet dette.

– Siden det nå er færre selskaper som driver slike tjenester, gjør det vår jobb lettere når vi skal følge opp forbudet, sier Vøllestad Westbye.

Fakta: FORBUDET INNFØRT 1. JUNI 2010 Betalingsformidlingsforbudet ble innført 1. juni 2010. Forbudet gjelder formidling av innskudd og gevinst til og fra pengespillselskaper som ikke har norsk tillatelse. Forbudet er rettet mot banker og andre som yter betalingstjenester. Forbudet er blitt omgått ved at pengespillselskapene har brukt tredjepartsselskaper. Disse selskapene benytter andre brukerstedskoder enn koden for pengespill. Bruk av annen kode kan gjøre transaksjoner til pengespillselskaper vanskelig å oppdage. De «norske» transaksjonene til flere av tredjepartsselskapene gjelder i hovedsak beløp som formidles til og fra pengespillselskaper. Kilde: Lotteritilsynet

Pengespillselskapene rasler med sablene

Men selv om noen betalingsformidlere ser ut til å innrette seg etter forbudet, gjelder dette ikke alle. Ett av selskapene, Entercash, har sammen med den europeiske bransjeorganisasjonen The European Gaming and Betting Association (EGBA) klaget på forbudet.

– Det norske forbudet er ikke i tråd med EØS-regelverket, da det uberettiget hindrer friheten til å tilby og motta tjenester. Blokkeringen og overvåkingen av internettadferd, inkludert finansielle transaksjoner, er også et brudd på retten til personvern, skriver EGBAs generalsekretær Maarten Haijer i en e-post til Aftenposten.

En av de største utenlandske spillaktørene på det norske markedet, Kindred Group, opplyser at det er «business as usual», men selskapet bekrefter at de har justert sine betalingsløsninger som følge av det norske forbudet.

– Vi kan ikke gi noen detaljer, av hensynet til sikkerheten til våre spillere. Men ja, vi har tatt hensyn til det norske betalingsformidlingsforbudet, opplyser PR-sjef for det nordiske markedet, Peter Alling.

Han ønsker ikke å gå i detaljer, men testspill som Lotteritilsynet har gjennomført, viser at selskapet blant annet har skiftet betalingsformidler – fra Earthport til Entercash.

Forberedt på at nye smutthull vil dukke opp

Det er en rekke selskaper som driver med global betalingsformidling. Lotteritilsynet har fokusert på de formidlerne som har gjennomført utbetalinger av gevinster. Gjennom testspill i fjor, er fem betalingsformidlere blitt identifiserte. Det er tre av disse som nå stopper overføringer.

Tall fra Valutaregisteret viser at pengespillselskapene nå har begynt å bruke de to leverandørene som fortsatt gjennomfører transaksjoner. Lotteritilsynet er også forberedt på at nye betalingsalternativer vil bli lansert.

– Vi er forberedt på at betalingsleverandørene vil bytte ut de kontonumrene vi har identifisert, men kommer til å følge opp med nye vedtak så raskt vi har dokumentasjon på hvilket kontonummer de benytter, forteller avdelingsdirektør Linda Vøllestad Westbye i Lotteritilsynet.

Syv år etter at forbudet kom, registrerer også Lotteritilsynet større bevissthet rundt forbudet hos både spillere og i bankene. Spillselskapene bekrefter også at de har fått en del henvendelser fra kundene sine.

– På grunn av medieomtalen for noen uker siden, fikk vi en del henvendelser fra kunder med spørsmål om det var trygt å spille hos oss og om betalingen fungerte. Vårt svar er at betalingsløsningene fungerer som de skal, sier Peter Alling i Kindred Group (Unibet).