Godstog sporet av i Oslo

Avsporingen skjedde ved Geitabru, mellom Lodalen og Sjursøya, og politiet varslet om hendelsen ved 5-tiden. Det går ingen persontog på strekningen, og det er fortsatt ett åpent spor forbi stedet. Godstrafikken vil likevel bli påvirket, og de berørte selskapene er varslet. En vogn lener seg mot pilarene til en bro der det går biltrafikk og trikk over jernbanesporet.

– Dette fører ikke til noen problemer for dem som skal kjøre over broen, bortsett fra at vi kan bli nødt til å stenge den periodevis i forbindelse med bergingsarbeidet, sier operasjonsleder Tor Gulbrandsen i Oslo politidistrikt til NTB. Han sier det vil ta flere dager å få toget opp på sporet igjen.

– Det vil ta lang tid, og det er rett og slett fordi materiellet som skal berges, er svært tungt, så det er en del spesialutstyr som må plass for å gjøre jobben skikkelig, forklarer Gulbrandsen.

Ingen personer kom til skade under avsporingen, og det er kun meldt om mindre materielle skader.

