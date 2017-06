Google forandrer søkeforslag om at «kvinner skal være på kjøkkenet»

Google har fjernet flere søkeforslag knyttet opp til søkeordene «kvinner skal». Blant annet er autoforslagene «kvinner skal tie i forsamlinger» og «kvinner skal være på kjøkkenet» nå borte fra søkefeltet til selskapet.

Glad for endringer

I en video publisert fredag på Aftenposten reagerte forfatter og blogger Susanne Kaluza på søkeforslagene som Google foreslo og spurte om selskapet hadde et moralsk ansvar for autoforslagene som ble foreslått. Tre dager senere er hun fornøyd med endringene.

– Det er gledelig at søkeordene er endret, enten det er Aftenposten sak, at det er rapportert til Google, eller fordi folk googler andre ting, sier Susanne Kaluza.

Oppfordrer brukere til å si ifra

PR-sjef i Google Norge, Helle Skjervold, ønsker ikke å kommentere de spesifikke søkeordene, men skriver følgende i en mail:

– Autoforslagene genereres algoritmisk, og er på den måten ingen eksakt vitenskap – det betyr at funksjonen enkelte ganger kan generere støtende forslag. Selv om vi gjør vårt beste for å hindre at upassende forslag genereres får vi det ikke alltid til, og derfor oppfordrer vi brukerne til å flagge innhold de finner upassende gjennom vår feedback-knapp («Rapporter upassende innhold») under søkeforslagene. Da gjennomgår vi flaggingen, og tar affære i de nødvendige tilfellene.