Gransker barnevernet etter at overgrepsdømt fikk flytte tilbake til barnefamilie

En pedofil mann fikk anledning til å begå grove seksuelle overgrep mot stedatteren i to år etter at barnevernet i 2012 baserte seg på en feilvurdering fra den kjente psykologen Thore Langfeldt høsten 2012.

Barnevernet unnlot å fortelle jentas mor at samboeren tidligere var dømt for seksuelle overgrep mot barn.

Først i 2014, da datteren var syv år, ble det langvarige misbruket avslørt. Nylig ble mannen dømt til 17 års forvaring i Borgarting lagmannsrett.

Undersøker om det skjedde lovbrudd

Nå bekrefter fylkesmannen i det aktuelle fylket at det er iverksatt granskning av hvorvidt barnevernet har brutt loven.

– Vi opprettet tilsynssak i august på bakgrunn av en klage, og vil se på om barnevernet har begått lovbrudd under behandlingen av bekymringsmeldingen mot mannen, opplyser en seniorrådgiver hos fylkesmannen.

Ekspert: Dette er lovbrudd

– Det er fortvilende, en forferdelig sak, sier Elisabeth Gording Stang ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HIOA).

Hun er jurist og professor og underviser i barnerett og barnevern.

– Det er en saksbehandlingsfeil at ikke jentas mor ble informert. Det er brudd på mors partsrettigheter og forsvarlighetskravet i barnevernsloven, sier hun.

Stang mener at barnevernet begynte bra da de krevde at den overgrepsdømte mannen skulle flytte ut, men at saken tok en katastrofal vending da barnevernstjenesten ukritisk la Thore Langfeldts risikovurdering til grunn, uten selv å gjøre en forsvarlig helhetsvurdering av barnets situasjon og behov for beskyttelse.

– Barnevernet har sviktet

– Denne saken tar opp flere grunnleggende utfordringer og dilemmaer for barnevernet når det gjelder forholdet til andre profesjoner og sakkyndige eksperter. Men Langfeldt er ikke en barnesakkyndig ekspert, han var fars behandler, understreker Elisabeth Gording Stang.

Stang mener barnevernstjenestens fokus glapp i møtet med ham.

– Deres overordnede hensyn må alltid være å beskytte barnet, sier Stang.

Langfeldt ble hyret inn av overgriperen da han ble presset til å flytte fra familien sin, og var altså ikke sakkyndig i saken. Stang mener det uansett er en ansvarsfraskrivelse å skyve psykologens vurdering foran seg.

– Hverken Langfeldt eller andre kan gi noen garanti om at en overgriper ikke vil begå nye overgrep. Høyesterett har fastslått at det ikke skal tas noen risiko når det gjelder å beskytte barn mot mulige overgrep eller vold. Barnevernet har dessverre sviktet barnet og sitt mandat i denne saken, sier professoren.

Kan straffe saksbehandlere

Barnevernstjenesten i kommunen har også fått kritikk i en sakkyndig utredning i 2015.

Det er i utgangspunktet barnevernsleder ved det enkelte barnevernskontoret som er juridisk ansvarlig for de vurderinger og vedtak som gjøres.

Barnevernstjenesten kan måtte stå til ansvar dersom det påvises grov tjenesteforsømmelse. Det vil i slike tilfeller kunne ilegges foretaksstraff, opplyses det fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

For den enkelte saksbehandler vil det kunne få strafferettslige konsekvenser dersom forholdet er et brudd på avvergingsplikten i straffeloven.

Ordføreren: Dette må vi ta lærdom av

Ordføreren i kommunen der samboerparet bodde, karakteriserer det som har skjedd som en trist historie med et tragisk utfall.

– Dette må vi som kommune må trekke lærdom av, sier han.

– Hvordan skal dere gjøre det?

– Vi skal skjerpe våre rutiner og være mer kritiske til ekspertuttalelser. I denne saken kom uttalelsene fra en anerkjent kapasitet, og i ettertid må vi erkjenne at dette ble tillagt for stor vekt i behandlingen av den aktuelle barnevernssaken.

Ordføreren har diskutert saken med barnevernslederen og kommunalsjefen for utdanning og oppvekst.

– Men det tilligger ikke ordføreren å detaljstyre barnevernet, sier han.

Også kommunalsjefen vil se på om det er ting de kan lære av denne saken, men vil ikke spekulere i hva som skjer videre.

Barnevernlederen: – Jeg får vondt i magen

Aftenposten har vært i kontakt med lederen for barnevernet i kommunen.

– Har denne saken ført til at noen har måttet gå?

– Nei. Hvis noen hadde vært nødt til å gå, måtte det i så fall ha vært meg, svarer barnevernslederen.

Lederen forteller at de har snakket mye om jenta på kontoret, og at saken har preget dem.

– Denne saken gir meg vondt i magen. Det er noe jeg sikkert kommer til å kjenne på resten av livet. Jeg tenker også på moren hennes og familien; de har også hatt det vanskelig. Vi på barnevernskontoret har lært mye som vi tar med oss. Nå får vi se hva tilsynssaken fører til. Men jeg vil fortsette å gjøre mitt for å hindre lignende feil i fremtiden.