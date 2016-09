Granskning: Lokalbefolkningen på Svalbard reddet liv

– Vi mener at den umiddelbare innsatsen fra redningsmannskaper, frivillige og de rammede selv, trolig bidro til at flere liv ikke gikk tapt, sier direktør Cecilie Daae i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Junge, Heiko / NTB scanpix

Skredet fra fjellet Sukkertoppen 19. desember i fjor rammet flere hus i Longyearbyen. To personer mistet livet, flere ble skadd og 200 mennesker ble evakuert. I etterkant har Justis- og beredskapsdepartementet bedt DSB evaluere håndteringen av ulykken, samt se på det skredforebyggende arbeidet på Svalbard.

Nikoline Røkenes (2) og Atle Husby (42) mistet livet i raset.

Justisminister Anders Anundsen (Frp) sier at det er et kvalitetstegn at rapporten også inneholder læringspunkter.

– Jeg har ikke fått finlest rapporten, men har rukket å registrere at den slår fast at den innsatsen redningsmannskaper, herunder de frivillige og de rammede selv utførte, gjorde at ikke flere liv gikk tapt, ser Anundsen.

– Etter slike ulykker er det viktig å gjennomgå alle forhold av betydning for hendelsen. Vi må lete etter kritiske beredskapsutfordringer og spørre oss selv hva som kunne og burde vært gjort annerledes. Jeg er tilfreds med rapporten, som kan være nyttig å lese for alle som jobber med samfunnssikkerhet og beredskap, sier Daae. (©NTB)