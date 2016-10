Gråtende Johaug slo i bordet: – Jeg skal bevise alle at jeg er uskyldig!

- Therese spurte meg om denne kremen var grei å bruke, underforstående om da denne er i konflikt med antidopingreglementet. - Jeg svarte da at hun kunne bruke den kremen, sier landslagslege Bendiksen.

Johaug-legen går på dagen

Skistjernen var sønderknust under torsdagens pressekonferanse og fortalte at hun hadde etter store smerter på grunn av solbrent leppe under et treningsopphold i sommer hadde fått i seg en krem som inneholdt et forbudt stoff.

– Jeg stolte hundre prosent på det han (landslagslegen) sa. Jeg vet at jeg har ansvar for det jeg har i kroppen min. Det ansvaret tok jeg ved at jeg spurte legen min, som jeg har hundre prosent tillit til.

I midten av september ble Johaug testet hjemme i Oslo, slik hun pleier. Hun oppga da at hun hadde brukt denne kremen.

– Jeg er i sjokk. Det å få en uforskyldt positiv prøve, er enhver utøvers verste mareritt. Jeg skal vise alle at jeg er så uskydig i den saken her, sier Johaug og smeller neven i bordet.

