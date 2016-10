Grønt lys for amerikanske soldater til Værnes

Stortinget ble informert i går kveld.

US Marine Corps skal få rotere inn styrker i Norge i hele 2017 som en prøveperiode. Styrken skal i perioder på flere måneder av gangen øve alene og sammen med norske styrker flere steder i Norge. Styrken skal ha sitt faste tilholdssted på Værnes Flystasjon nord for Trondheim. Dette bekreftet forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide (H) overfor Adresseavisen i går ettermiddag. Men Værnes blir ikke en amerikansk base. Amerikanerne er i Norge for å trene og øve sammen med oss, og de er her som gjester av Norge og den norske vertskapsbataljonen. Dette er en god oppfølging av de lange linjene vi har i norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk og våre tradisjoner for alliert øving, sier Eriksen Søreide til Adresseavisen.

Spurt i januar

Regjeringen fikk de første forespørslene i januar, men har siden september forhold seg til en offisiell henvendelse fra det amerikanske forsvarsdepartementet. Regjeringen bestemte seg for å gi amerikanerne endelig grønt lys i går ettermiddag.

I går kveld ble saken lagt frem for Stortingets utvidede utenriks- og forsvarskomité.

– Dette er en sak det tilligger Regjeringen å beslutte. Men vi konsulterer selvfølgelig Stortinget på vanlig måte i slike saker, sier Eriksen Søreide til Adresseavisen.

Brudd på basepolitikk?

Etter at Adresseavisen kunne fortelle om de amerikanske styrkene som vil komme til Værnes neste år, har det kommet flere kritiske innvendinger fra en rekke av partiene på Stortinget.

Flere, deriblant SV, Sp og Frp, mener de amerikanske rotasjonsstyrkene kan være brudd på norsk basepolitikk. Dette avviser Eriksen Søreid. Hun viser til at de rødgrønne, inkludert SV, allerede i 2006 fikk med seg Stortinget på å øke det amerikanske aktivitetsnivået i Norge. – Da ble rammeavtalen vi har med amerikanerne om forhåndslagring og forsterkning av Norge revidert. En enstemmig forsvarskomité gikk inn for revisjonen som la til rette for økt aktivitet. Dette er en ønsket øvingsaktivitet, sier Eriksen Søreide.

Den kalde krigen

– Men selv ikke under den kalde krigen hadde vi utenlandske styrker stående i Norge på denne måten. Er det kaldere enn den kalde krigen nå?

– Nei, på ingen måte. Men denne avtalen er ikke unik. Norge har til enhver tid mange allierte i landet for å øve og trene. Mens vi snakker sammen akkurat nå er 200 US Marine Corps-soldater i sving med norske styrker i Indre Troms på fjerde uken. I Sognefjorden ligger det i dag tre nederlandske marinefartøyer som deltar i den norske øvelsen Regn 2, sier Søreide – og minner om at Norge tidligere har hatt stående, faste NATO-kommandoer på Kolsås og i Stavanger tidligere.