Hagen vurderte å bryte med Frp

– Jeg var så forbannet at jeg i flere dager tenkte tanken på å forlate partiet jeg hadde viet mitt liv til, sier Hagen i boka «Frp – rett fra levra», som presenteres tirsdag.

Forfatter Gunnar Ringheim, til daglig journalist i Dagbladet, skriver i forordet at Frp var i dyp krise halvannet år før valget i 2013. Det betente forholdet mellom Carl I. Hagen og etterfølgeren Siv Jensen var blant det som skapte problemer.

Ydmyket

Partiformannen gjennom nesten 30 år sier han ble satt på gangen da han gikk av som leder i 2006.

– Jeg føler ikke samme glede ved å være til stede på landsmøtene lenger. Jeg drar dit fordi jeg må, sier Hagen i et av de skriftlig godkjente sitatene som gjengis i boka.

Hagen mener selv det var uklokt av partiet å ikke bruke ham mer aktivt i valgkampene i 2007 og 2009.

– Det er bare dumt, dumt, dumt. For meg er det helt ubegripelig, sier han.

Men virkelig vondt gjorde det først da partiet ikke ville la ham ta Frps plass i Nobelkomiteen, men i stedet lot Inger-Marie Ytterhorn fortsette. Hagen følte seg ydmyket.

– Nobel-nominasjonen ble en vond sak. Partiledelsen visste at jeg ville bli knust over vrakingen, sier Hagen.

Sint

Under gruppemøtet fremmet Peter N. Myhre formelt forslag om at Hagen skulle ta plass i komiteen, men Siv Jensen gikk ifølge Hagen til votering uten at han fikk holde en valgtale for sitt kandidatur.

– Jeg forlot møtet og gikk rett over til partikontoret og ryddet pulten min. Jeg tror aldri jeg har vært så sint og skuffet i hele mitt liv.

Hagen valgte å holde seg unna landsmøtet i 2012 og mener partiledelsen på forhånd må ha truffet en beslutning om å holde ham fra vervet.

Kallestad, Gorm / Scanpix

– Jeg oppfatter Nobel-vrakingen som et ledd i strategien «Hold Carl unna», som ble iverksatt rett etter at Siv overtok som partiformann i 2006, sier Hagen, som fremdeles er bitter over det han kaller en «utfrysing».

Skuffet

Hagen har i kraft av å være gruppeleder for Frp i Oslo fortsatt en sentral posisjon i partiet. Han sier daværende generalsekretær Finn Egil Holm er å takke for at han stilte opp under markeringen av partiets 40-årsjubileum i 2013.

Men i boka poengterer Hagen at han og Eli bare lot som om alt var bra under tilstelningen i Saga kino. Helt bevisst takket han kona, men ikke etterfølgeren Siv Jensen i talen han holdt.

– Jeg kunne ikke takke Siv for noe. Det går noen grenser. Siv tråkker over dem, jeg gjør det ikke. Jeg er skuffet over at hun ikke en eneste gang har ringt og spurt om råd siden jeg sluttet på Stortinget i 2009.

Bitter

Frp-veteranen er forbitret over at han i liten grad er blitt brukt i valgkampene etter at han gikk av som leder. De borgerlige hadde ifølge Hagen vunnet valget i 2009 med ham på laget.

– I stedet gjemte de meg unna fordi Siv var sjalu og engstelig for at jeg skulle ta fra henne glansen. Jeg husker jeg tenkte: Hva har jeg gjort Siv som har fått henne til å foreta seg hva som helst for å dytte meg ut i kulden?

Gunnar Ringheims bok er basert på 500 hundre timers bakgrunnssamtaler og intervjuer med 80 nåværende og tidligere medlemmer samt nøkkelpersoner i andre partier.