Han er tiltalt for åtte voldtekter og voldtektsforsøk. I dag faller dommen.

Klokken 14 i dag faller dommen i Oslo tingrett.

Mannen er tiltalt for tre voldtekter og fem voldtektsforsøk.

Les mer om denne saken her: Hvorfor tok det ni år fra serieovergrepsmannen begikk sitt første overgrep til han ble stilt for retten? Leah Isabelle Magnerud var hans siste offer. Hun gjenkjente ham på byporten og ringte politiet. Det var gjennombruddet i saken.

Erkjenner en voldtekt og fire seksuelle handlinger

Tiltalte erkjenner kontakt med syv av de åtte kvinnene. I det siste tilfellet nekter han for å være gjerningspersonen.

Han har erkjent ett forhold der han tvang en kvinne til å masturbere ham, noe som ifølge straffeloven regnes som voldtekt.

I den aktuell saken, sugde han på brystet hennes og spyttet på bakken. Hans DNA ble funnet i spyttflekken.

I fire andre forhold erkjenner han seksuelle handlinger mot kvinnens vilje, men nekter for at det var voldtektsforsøk. I de øvrige tre forholdene erkjenner han ikke straffskyld.

Ifølge ofrenes forklaringer og tiltalen skjedde overgrepene slik:

Ba om ni års forvaring

Aktor Monica Krag Pettersen har lagt ned påstand om ni års forvaring. Hun mener gjentakelsesfaren er stor.

Bistandsadvokatene har bedt om erstatningsbeløp for hvert av ofrene fra 100.000 kroner og oppover.

Advokat Abdeliah Saeme ber om at hans klient får mildest mulig dom. Han viser til at det har gått mange år siden overgrepene og at klienten i dag er gift og har en datter i Irak.