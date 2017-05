Mer enn ni år er gått siden den 23 år gamle studenten fra Asker ble funnet voldtatt og drept i en leilighet i London.

Scotland Yard har ettersøkt rikmannssønnen Farouk Abdulhak som mistenkt bak drapet, men han har siden holdt seg i skjul i hjemlandet Jemen.

Siden 2015 har Jemen vært herjet av borgerkrig. FN betegner situasjonen som den alvorligste humanitære krisen i verden.

Nå håper både faren, Odd Petter Magnussen, og ledelsen for Martines minnefond for rettferdighet at Norge vil engasjere seg i et fredsinitiativ i konflikten.

I all hemmelighet hadde styreleder Patrick Lundevall-Unger i minnefondet på onsdag et møte med tidligere president i Sør-Jemen, Ali Nasser Muhammad, og flere av hans rådgivere i Paris, får Aftenposten opplyst.

Muhammad var i to perioder president i tidligere Sør-Jemen på 1970- og 80-tallet. Han har også vært statsminister i landet. De siste årene har han vært aktiv i den jemenittiske eksilbevegelsen.

Metropolitan Police / PA Wire

– Han strekker ut en hånd og ber om at Norge bidrar i fredsprosessen i Jemen, ved å være vertskap for samtaler mellom partene i konflikten, sier Lundevall-Unger.

– Fredssamtaler som det som nå planlegges, og som norske myndigheter om kort tid vil bli spurt om å være vertsland for, erstatter ikke formelle forhandlinger. Men kan gi resultater som kan bidra i formelle fredsforhandlinger, for eksempel i regi av FN, legger han til.

Privat / PA Wire

Faren: – En unik sjanse Norge må gripe

Lundevall-Unger vil i neste uke kontakte utenriksminister Børge Brende med sikte på å få Norge engasjert i fredssamtaler.

– Dette er en unik sjanse til å være med på skape fred, som Norge bør gripe tak i, sier Odd Petter Magnussen. Han hadde i november i fjor et møte med den svenske utenriksminister Margot Wallström om saken.

I tillegg har minnefondet gjort fremstøt mot diplomatiet i Finland, Island og Tyskland.

Høsten 2015 tok representanter for houthi-siden i konflikten kontakt med familien Magnussen og minnefondet i Norge, med ønske om å få til fredssamtaler.

De sa rett ut at de ville gi den drapssiktede Abdulhak i bytte mot norsk fredsmegling.

– Partene har tatt kontakt med oss fordi de oppfatter Norge som et uavhengig land med rike tradisjoner for fredsarbeid, og som dermed kan bidra på en positiv måte uten tilstedeværelse fra internasjonale stormakter, sier Magnussen.

UD: Ingen kommentar

Utenriksdepartementet ville fredag ikke kommentere utspillet.

– Vi kommenterer av prinsipp ikke eventuelt norsk engasjement i fredsprosesser, sa pressetalskvinne Astrid Sehl i UD.

– Syv millioner på kanten av stupet

Flyktninghjelpens generalsekretær Jan Egeland besøkte Jemen for bare fire uker siden, og beskriver situasjonen i landet som forferdelig.

– Dette er i ferd med å bli den største sultkatastrofen verden har sett i moderne tid. Syv millioner mennesker står bokstavelig talt på kanten av stupet, sier han.

Egeland er forsiktig med å spekulere i hva et eventuelt norsk fredsspor for Jemen kan føre til av resultater.

– Men alt som kan bidra til å bedre situasjonen i landet, vil være gledelig, sier han.

Siden 2016 har fredsforhandlingene i FN-regi i landet strandet.

Norge økte i april den humanitære støtten til Jemen til totalt 212 millioner kroner i 2017.

Siden har Utenriksdepartementet også bevilget ekstra penger til å bekjempe kolerautbrudd i det krigsherjede landet.