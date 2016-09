Ulland er gravid i femte måned, og magen har så vidt begynt å vises. Hun har selv erfart at folk er rause med komplimentene når hun er gravid.

– Jeg har tenkt at gravide venner ser godt ut. At leppene er fyldigere og kinnene større. Det er noe varmt i ansiktet. Men når det gjelder seg selv så føler man seg kanskje ikke så strålende, sier den vordende tobarnsmoren.

At huden gløder og øynene stråler når magen strutter er det mange som mener. Gravide hører det ofte, og blader og nettaviser viser fram vakre, gravide kjendiser med gallakjoler og kulemage. «Se, så vakker gravide Keira Knightley er», Molly Sims blir mamma: «Nå forstår jeg at gravide gløder!»

Men stemmer det egentlig, at de med barn i magen har en spesiell utstråling?

Gravidgløden finnes

Olav Olsen

Nettstedet forskning.no har spurt Iren D. Hjellestad som er lege og forsker på hormoner ved Hormonlaboratoriet ved Haukeland Sykehus i Bergen.

Og hun er ikke i tvil:

– Ja, gravidglød er virkelig et fenomen. Det observeres fra andre trimester av svangerskapet, og noen beholder gløden hele graviditeten ut, sier Hjellestad til forskning.no.

Hjellestad forteller at dette blant annet skyldes hormonelle forandringer i kroppen til den gravide kvinnen. Hormonene østrogen og progesteron øker gradvis i et svangerskap, og det er disse som påvirker kvinnens hud og glød. De gjør blant annet at talgkjertlene i huden produserer mer olje. Det kan både føre til fin, og skinnende hud, men også kviser og mer uren hud.

Hormonøkningen kan altså slå begge veier, understreker hormonlegen.

Hofter, lår og bryster

Leder i Jordmorforbundet, Hanne Charlotte Schjelderup bekrefter at gravidgløden ikke er en myte.

Hun forklarer at det økte nivået av østrogen gjør at kvinnens blodårer utvides for å sikre nok blodtilførsel gjennom morkaken til barnet. Blodvolumet til en gravid øker faktisk med opptil 50 prosent. Dette gir økt blodgjennomstrømming også i huden, og spesielt til ansiktet, og bidrar til glød i huden i ansiktet, forklarer Schjelderup.

I tillegg stimulerer hormonene kroppen slik at den øker lagring av fett på hofter, lår og mage. I tillegg vokser brystene.

– Dette bidrar til et sensuelt uttrykk hos den gravide kvinnen, sier Schjelderup.

Jordmorforbundet

Jordmoren forteller at gravidgløden ofte ikke kommer før man er inne i andre trimester av svangerskapet, det vil si etter de tre første månedene. De er som kjent preget av trøtthet og kvalme for mange kvinner.

– Kvalmen og trettheten går som regel over når de når andre trimester, og da har også hormonnivået økt såpass mye at det kan påvirke ansiktet og utseendet på en positiv måte.

Stolthet og livsglede

Olav Olsen

I tillegg til de fysiologiske endringene i kroppen skjer det også mye i hjernen som påvirker hvordan man føler seg og ser ut, påpeker jordmoren.

– Gravide er ofte mer sårbare og sensitive. Og under graviditet kjenner de fleste kvinner også på en stor stolthet og glede over å bære fram barnet sitt. Dette kan gi økt selvfølelse og en sterk livsglede.

Hanne Ulland bekrefter at det er mange følelser i sving under et svangerskap.

– Jeg synes det er som å gå rundt i en rus av både lykke og tårer. Men når jeg ser tilbake på bilder fra da jeg var gravid forrige gang, så synes jeg jo at jeg så lykkelig og veldig fresh ut. Så det er nok lettere å se utenfra enn for den som står midt oppi det og ikke har sovet så godt om natten, smiler hun.

