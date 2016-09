Hareide om Trandum: - Barn skal ikke plasseres i fengsel. Ferdig snakka!

– Ser man på realitetene, er dette å anse som fengsling av barn. Barn skal ikke plasseres i fengsel. Ferdig snakka! sier Knut Arild Hareide.

Torsdag skrev Aftenposten at 84 barn per 16. august var blitt innesperret på politiets utlendingsinternat Trandum sammen med sine familier.

To barn var der i henholdsvis 18 og 24 døgn. Ifølge politiets egne regler skal ikke barn låses inne mer enn 24 timer på utlendingsinternat.

Bakgrunn: Barn holdt innesperret 18 og 24 døgn bak piggtrådgjerdene på Trandum – politiets hovedregel er maks 24 timer

Terje Bendiksby, / NTB scanpix

Ap: Forventer at statsministeren griper inn umiddelbart

Arbeiderpartiet forventer at statsministeren umiddelbart setter en stopper for praksisen med å sperre inne barn på Trandum.

– Å fengsle barn under 14 år er ulovlig i Norge. Nå tillater innvandrings- og integreringsminsteren at barn under 14 år fengsles uten hjemmel. Jeg forventer at statsministeren griper inn umiddelbart og setter en stopper for denne praksisen, sier Kari Henriksen(Ap), medlem i justiskomiteen på Stortinget.

Junge, Heiko / NTB scanpix

Hareide: Regjeringen må rydde opp

Krf-lederen mener Regjeringen må forsikre seg om at politiet følger sin egen instruks, som sier at barn skal ikke plasseres i internat i mer enn 24 timer.

Han mener samtidig at Regjeringen må etablere en alternativ og mindre inngripende behandling av barn og barnefamilier.

– I forbindelse med integreringsmeldingen krevde et samlet storting en styrking av den barnefaglige kompetansen i hele asylkjeden. Dette må følges opp av Regjeringen. Nå går de jo i motsatt retning, sier Hareide.

Redd Barna mener innesperring av barn på Trandum er klare lovbrudd: - Dette må stopp nå

Venstre: Opprørende at barn har sovet der

Stortingsrepresentant Iselin Nybø i Venstre mener Trandum «for alle praktiske formål» et fengsel og ikke egnet for barnefamilier.

– Når vi ser at unger har sovet der i ukesvis, er det opprørende. Vi mener statsråden må ta grep og finne andre plasser der barnefamilier kan være til de sendes ut. Vi kan ikka ha det sånn, sier hun.

Terje Bendiksby, /NTN Scanpix

Statssekretær: Kortvarig internering av barnefamilier er nødvendig

Marit Berger Røsland (H), statssekretær i justis- og beredskapsdepartementet, sier det alltid skal være en høy terskel, men kaller kortvarig internering av barnefamilier en nødvendig del av politiets arbeid med returer.

– Dette gjelder personer som har fått avslag på sine søknader om asyl og som ikke reiser frivillig fra Norge. Det vurderes i de fleste saker som et dårligere alternativ å splitte en familie mens de venter på en uttransport, sier hun.

De fleste barnefamiliene som har vært på Trandum i år har en oppholdstid på mellom et halvt til halvannet døgn, påpeker Berger Røsland.

– Kun i få saker fremstilles en familie for fengsling, og da kommer domstolene inn og prøver vilkårene. Barnevernet er også da inne i saken. Vi må ha tillit til at norske domstoler ikke fatter beslutninger som strider mot menneskerettighetene.

– Forhastet å fjerne adgangen til internering

Statssekretæren mener det blir forhastet å fjerne adgangen til internering basert på den praksisen man har hatt i 2016.

– Jeg håper og tror KrF og Arbeiderpartiet tar seg tid til å vurdere disse spørsmålene grundigere før de trekker så bastante konklusjoner. Dette er krevende saker, men det er vanskelig å se for seg returarbeid uten bruk av tvangsmidler som også inkluderer internering.

Shaimaa Yusuf endret norsk asylpolitikk: Oppvokst i Norge, sendt ut av landet – til krigen i Jemen – som tiåring. Nå er Shaimaa hjemme igjen, men drømmer fortsatt om bombene.