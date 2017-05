Harry Herstad er død

«Det er med stor sorg me melder at ordførar Harry Herstad gjekk bort rundt klokka 12 i dag tysdag 2. mai», skriver Stord kommune i en pressemelding.

«Harry Herstad døydde etter kort tids sjukeleie. Han vart sist fredag innlagt på sjukehus etter eit illebefinnande. Harry døydde med den næraste familien rundt seg.

Våre tankar går til familien. Familien ber om ro og ønskjer ikkje å kommentera Harry sin bortgang.

Alle politiske møte i Stord kommune denne veka vert avlyste» heter det i pressemeldingen.

Fakta: Harry Annanias Lundberg Herstad Født 12. august 1946

Utdannet i administrasjon ved Universitetet i Bergen

Informasjons- og organisasjonssjef i Nordland fylkeskommune fra 1976.

Organisasjonssjef i Rogaland fylkeskommune

Rådmann i Stord kommune

Fylkesrådmann i Hordaland fylkeskommune

Direktør for Sunnhordland kraftlag

Direktør i Sportsklubben Brann

Rådmann i Fitjar kommune

Dekan og spesialrådgjevar ved Høgskolen Stord/Haugesund

Daglig leder i Kommunekonsult

Ordfører i Stord kommune

Frittalende og fritenkende

Harry Herstad ble 70 år. Han var født og oppvokst i Bergen, men bodde i godt over 30 år i Sunnhordland.

Herstad ble valgt til ordfører i Stord kommune i 2015, og representerte Arbeiderpartiet. Han var gruppeleder for partiet i kommunestyret i perioden 2011–15.

— Jeg liker gode debatter og meningsytringer. I mine kretser kalles det dialog, sa han til BT i valgkampen.

Herstad var kjent som en frittalende og fritenkende mann, som ikke var redd for kontroverser. Som ordfører stilte han for eksempel flere ganger spørsmål ved dimensjoneringen av den planlagte fergefrie E 39, som går gjennom Stord. Dermed brøt han med den nærmest monolittiske enigheten som hersket i de store partiene i den saken.

Fredag 28. april fikk Herstad et illebefinnende under et møte i Sunnhordland interkommunale miljøverk (SIM), hvor flere andre politikere i regionen var til stede. Stord-ordføreren ble fraktet til sykehus.

Søndag meldte kommunen i en pressemelding at det var uavklart «når og om» Herstad ville komme tilbake som ordfører. Tirsdag ettermiddag kom budskapet om at Herstad var gått bort samme dag.

En rekke toppjobber

Mindre kjent er kanskje Herstads karriere som festivalarrangør og fotballspiller, som BT skrev om da Herstad ble ordfører.

Herstad var over en lang periode en av fylkets mest omtalte og medieprofilerte menn. Ikke minst gjaldt det hans periode som direktør i Sportsklubben Brann i årene 1998 - 99.

Som styreleder i Sunnhordland Bru- og tunnelselskap fikk Herstad også mye omtale, og han var blant de mest sentrale kreftene for å få realisert Trekantsambandet, som åpnet i 2001.

Da BT i 1997 portretterte den daværende 50-åringen og fylkesrådmannen, ble han omtalt både som «et råskinn av en byråkrat» og «en jovial og tjomslig kjuagutt».

Må velge ny ordfører

Varaordfører Jakob Bjelland (Sp) har tatt over som fungerende ordfører. Han gir Herstad de beste skussmål.

– Jeg har jo jobbet tett i lag med Harry de siste to årene, og var blitt glad i ham. Han var en veldig engasjert mann, og opptatt av å utvikle samfunnet her på Stord. I likhet med mange andre sørger jeg i dag, men først og fremst tenker jeg på familien og de nærmeste, sier Bjelland.

Bjelland sier at Herstad i tillegg til vervet som ordfører, også har hatt en rekke andre viktige stillinger i Sunnhordland, både på Høgskulen og i kraftlaget.

– Det er ingen tvil om at han har vært en av de aller viktigste personene i denne regionen de siste 30 årene. Selv om han opprinnelig var bergenser, følte vi definitivt at han var en av våre, sier Bjelland.

Nå er situasjonen at det må velges en ny ordfører i Stord. Det er kommunestyret som velger ordfører, men Bjelland sier at man så langt ikke har tenkt på når det vil skje.

– Det er god tid til å komme tilbake til slike spørsmål, sier han.

Flere politikerkollegaer uttrykker sin sorg på sosiale medier.

«Hordaland vart mindre fargerikt i dag då Harry Herstad døydde. Stord har mist ordføraren sin. Eit mangfaldig fyrverkeri av eit menneske er borte. Fred over minnet ditt, Harry Herstad» skriver Oddny Miljeteig (SV).

«Så ufattelig trist og meningsløst. En bauta på Vestlandet dør så alt for tidlig. Harry Herstad satte spor etter seg» skriver Arve Kambe (H).