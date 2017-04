Heimevernet vil bruke museumsbunkere til operativt forsvar

Både tyskerne og det norske Forsvaret så at Finskekilen og dalførene ned fra finskegrensen var viktige for Norge.

Den militære ledelsen antok at en fiende ville komme over kilen, der terrenget i Lyngen og Storfjord ga muligheter for fremrykning.

Derfor ble det under den kalde krigen bygget flere hundre betongbunkere her. Lyngenlinjen gikk fra sjøen og til Treriksrøysa, punktet der Norge har grense både mot Finland og Sverige.

Installasjonene fikk kodenavnet Frøy, og hensikten var å kunne stanse eller forsinke en sovjetisk invasjonshær på vei mot Lyngenfjorden og E-6.

Krigshandlinger skulle ledes fra kommandobunkeren dypt under jorden ved Hatteng.

Kilde: Forsvarets forum