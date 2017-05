Helikopter styrtet i sjøen utenfor Bergen

Flere beboere i Sandviken forteller til Bergens Tidende at et helikopter har styrtet i sjøen i Sandviken, like utenfor Elsesro.

Hovedredningssentralen opplyser at tre personer var om bord i helikopteret da det styrtet.

– Alle tre er plukket opp av redningsskøyten og fraktet til land. Etter det vi vet, er én person skadet. Vi vet ikke noe om tilstanden, sier redningsleder Jan R. Lillebø.

Helikopteret kan være tilknyttet en yacht som ligger ankret i området, men dette er ikke bekreftet.

– Det så ut som at noen skulle av eller på helikopteret. Da det skulle dra igjen, så det ut som at det fanget seg i noe, snurret rundt, og styrtet i sjøen, sier Damien Magrou, som så hendelsen fra Formanns vei der han bor.

Per Lindberg

Flere ambulanser og politibiler har rykket ut.

Martin Helgesen hadde dugnad med Bergen Kystlag ved Elsesro da helikopteret gikk i sjøen.

Han forteller at helikopteret var i nærheten av yachten. Så hørte de et kraftig smell.

– Deretter så vi at helikopteret gikk i sjøen akterut for yachten. Helikopteret forsvant ganske kjapt fra overflaten, sier Helgesen.