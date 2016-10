Helsemyndighetene sender sms for å få unge kvinner til å ta vaksine

Dan P. Neegaard

Hvert år får 300 norske kvinner livmorhalskreft. Nesten halvparten av dem er under 45 år, og rundt 70 dør årlig av sykdommen.

Ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) skyldes nesten alle tilfeller av livmorhalskreft et virus som heter humant papillomavirus (HPV). Det smitter ved seksuell aktivitet og er svært vanlig. De fleste som blir smittet er unge.

I 2009 ble en vaksine mot dette viruset innført som en del av barnevaksinasjonsprogrammet og tilbudt jenter i 7. klasse.

Helsemyndighetene ønsker nå at de jentene som var for gamle til å få vaksinen i 2009, skal få den gratis fra 1. november.

For å informere kvinnene sender FHI ut informasjon via sms. Tilbudet gjelder de neste to årene.

– Jenter har med mobilen overalt

– Vi har valgt å sende sms istedenfor brev. Unge kvinner flytter ofte og mange bor andre steder enn der de er folkeregistrert. Mobiltelefonen har de med seg overalt. Vi har derfor vurdert det slik at informasjonsspredning via sms er en tryggere måte å sikre at informasjonen kommer frem, sier Margrethe Greve-Isdahl, overlege ved Folkehelseinstituttet.

Kontaktlistene med fødselsår og mobilnummer er hentet fra Difis Kontakt og reservasjonsregister.

Fakta: Slik virker HPV-vaksinen Vaksinen virker forebyggende og kan ikke kurere en pågående HPV-infeksjon. Derfor har den best effekt hvis den gis før man har debutert seksuelt. Vaksinen som tilbys i det toårige vaksinasjonsprogrammet til unge kvinner beskytter mot HPV 16 og 18, som er årsak til 70 prosent av alle tilfeller av livmorhalskreft. Vaksinen gir over 90 prosent beskyttelse mot HPV 16 og 18 hos kvinner som ikke har en pågående infeksjon med disse HPV-typene. De vanligste bivirkningene er kortvarige plager som: Ømhet, rødhet og hevelse i området på armen der vaksinen er satt.

Hodepine, trøtthet eller muskelplager.

Feber er vanlig

Leddsmerter, kløe, hudutslett, kvalme, oppkast/diaré eller magesmerter. Noen opplever også svimmelhet og besvimelser. Dette skyldes vanligvis ubehag eller engstelse knyttet til nålestikket. Alvorlige allergiske reaksjoner er sjeldent. Kilde:Folkehelseinstituttet

Også gutter kan ta vaksinen

Legemiddelmyndighetene har godkjent vaksinen ut fra en grundig vurdering av effekt og bivirkninger. Både internasjonale og nasjonale legemiddelmyndigheter godkjente HPV-vaksinen før den ble tatt i bruk.

Den er også godkjent for gutter. Folkehelseinstituttet oversendte i januar i år en anbefaling til Helse- og omsorgsdepartementet om at gutter i 12-årsalderen bør få tilbud om HPV-vaksine i det norske barnevaksinasjonsprogrammet på lik linje med jenter, men det er ikke vedtatt.

Gutter kan likevel gå til fastlegen og bli vaksinert.

