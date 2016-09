Her er de nye førerkortreglene: Når blir det vanskeligere å få lappen

Martine Hemstad Lyslid (25) har diabetes type1, og er en av flere tusen nordmenn som berøres av de nye helsekravene til førerkort som gjelder fra 1. oktober.

– De nye helsekravene som må oppfylles for å få førerkort skal gi god trafikksikkerhet og lik behandling for folk i hele landet, sier divisjonsdirektør Svein Lie i Helsedirektoratet.

Personer som har en sykdom eller tilstand som kan virke inn på kjøreevnen, må få helseattest fra lege. Det er helsekravene som skal vurderes av lege som nå er nye.

For eksempel blir det stilt strengere krav til sjåfører med diabetes og sjåfører som bruker noen typer vanedannende legemidler. Det presiseres at mennesker som over tid må bruke sterke medisiner risikerer ikke å få sertifikat (se faktaboks).

Fakta: Disse berøres av de nye reglene: Regelverket er justert med ny medisinsk kunnskap om ulike tilstander og deres effekt på trafikksikkerheten. Det er også blitt tydeligere hvilke regler som gjelder for den enkelte tilstand, og hvem som fyller helsekravene og ikke. Diabetes: For sjåfører med diabetes blir regelverket noe strengere enn før. Personer med diabetes har en noe økt risiko for trafikkuhell, særlig ved bruk av legemidler som kan gi lavt blodsukker. De nye reglene skjerper kravet til oppfølging av diabetespasienter som har hatt anfall av alvorlig lavt blodsukker. Legemidler: Noen legemidler fører til trafikkfarlig atferd. Sjåfører som bruker noen typer vanedannende legemidler må enten slutte eller gå over til et annet legemiddel hvis de fortsatt skal kunne kjøre bil. Eksempler på slike legemidler er sterke smertestillende, beroligende og sovemedisin. Søvn: Nesten hvert femte dødsfall i trafikken skyldes at sjåføren har falt i søvn. Noen pasienter med søvnapné eller narkolepsi er mer utsatt for dette. Kols: For pasienter med respirasjonssvikt (først og fremst pasienter med alvorlig kols), er det nå krav til lungefunksjon som fastlegen eller spesialist kan måle og vurdere. Kognitive funksjoner: For eksempel personer med demens. Legene skal på en mer enhetlig måte undersøke søkernes evne til å tenke og reagere i trafikken. Kravet til undersøkelse av slike funksjoner gjelder også andre søkergrupper enn de med mulig begynnende demens. Annet som blir sjekket hos legen: Ved manglende syn på ett øye er det ikke lenger anledning til å innvilge dispensasjon etter nytt regelverk for førerkortgruppe 2 og 3. Ved bruk av medikamenter som påvirker aktsomhet og kjøreevne er det fastsatt lavere døgndoser og strengere krav for kombinasjoner for flere av disse medikamentene. Kilde: Helsedirektoratet

Stein Bjørge

Trafikksikkerhet i høysetet

Hemstad Lyslid er leder av Ungdiabetes nasjonalt. Hun er glad for de nye, strengere førerkortreglene, selv om det for hennes del medfører at hun må til fastlegen hvert femte år for å få erklæring på at hun er i stand til å kjøre bil.

– Legen vil vurdere om diabetesen min er godt regulert, slik at jeg kan kjøre bil uten konsekvenser, sier Hemstad Lyslid.

Hun mener trafikksikkerheten er det viktigste.

– At legene nå får et større ansvar for å vurdere hver enkelt person, ser vi på som riktig. Samtidig ser vi faren for at enkelte vil la være å fortelle om hele sykdomsforløpet sitt fordi de engster seg for å miste sertifikatet, sier Hemstad Lyslid.

Fastlegene får større ansvar

I følge Helsedirektoratet blir prosessen med førekort enklere enn før.

Tidligere har mange måttet søke dispensasjon hos fylkesmannen. Årlig har det kommet om lag 18.000 slike søknader.

Også Legeforeningen mener de nye helsekravene er betraktelig bedre enn de forrige.

Petter Brelin, leder i Norsk forening for allmennmedisin (NFA), mener fastlegene nå får et større ansvar. Han tror ikke at antall konsultasjoner kommer til å gå veldig opp, men at mange av dem blir mer omfattende.

– Fylkesmennene skal spare inn 50 stillinger når arbeidet overføres til oss. Det sier noe om ekstraarbeidet fastlegene må utføre, sier Brelin.

Han tror legene må bruke ekstra tid på pasienter som er i gråsonen, som må utredes av spesialister før de kan få nytt førerkort.

Petter Brelin er imidlertid mest opptatt av legeshopping; at pasienter som får avvist ønsket om helseattest hos fastlegen, går videre til andre leger og der blir funnet friske nok.

– Kan bli noen diskusjoner hos legen

Svein Lie i Helsedirektoratet deler ikke Brelins bekymring.

– Det har alltid vært slik at en pasient kan gå til en annen lege hvis han eller hun ikke får attest. Legen gir en sakkyndigerklæring. Det er Vegvesenet som fatter de endelige vedtakene, sier han.

– Hvordan kan dere unngå at fastlegen er for lojale mot pasienten og ikke tar belastningen med å si nei til helseattest?

– Vi har brukbare tester, og det beste rådet er at legen faktisk gjennomfører testene, oppfordrer Petter Brelin.

Han har selv tatt en rekke førerkort.

– Mange opplever det som dramatisk. Noen opplever at de mister verdigheten. Jeg er overbevist om at det kan bli noen diskusjoner mellom pasient og fastlege på legekontorene, og at dette kan være en vanskelig situasjon.

Petter Brelin er likevel mest bekymret over at de nødvendige skjemaene ikke er på plass, og at legene ikke er forberedt til å starte arbeidet allerede mandag.

Helsedirektoratet mener imidlertid at alle leger da skal ha tilgang til skjemaene.

– De som mot formodning ikke har det, kan selv laste dem ned fra Helsedirektoratets hjemmeside, sier Svein Lie.

