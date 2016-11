Her har BMW-banden slått til de siste to månedene

– Akkurat nå er det minst to grupperinger i Norge, men det kan være flere. Nå holder grupperinger på i både Trondheim og Sør-Norge samtidig, sier politioverbetjent Stig Vasbø, leder for etterretnings- og vinningsavsnittet på Majorstua politistasjon i Oslo.

De koordinerer etterforskningen av de mange bilinnbruddene på Sør- og Østlandet.

– Siden i juni har det vært 200 innbrudd i biler i hele Norge hvor det blir stjålet ratt og navigasjonsutstyr fra biler. Det er flere typer de slår til mot, men BMW er hardest rammet nå, sier politioverbetjenten. Av andre biltyper er det VW, Mercedes, Skoda og Volvo som utmerker seg.

Folkemengde angrep Oslo-politiet: Måtte bruke hunder og batong for å få kontroll

Ber folk ta forholdsregler

Bare de siste to månedene har politiet mottatt 115 saker på Østlandet.

– Før dette var det mange forhold i Agder, Telemark, Vestfold og Drammen politidistikt, sier Vasbø.

51 av sakene som er mottatt de siste to månedene er på adresser i boligområder utenfor Ring 3 i Oslo. På Nordstrand har banden herjet særlig i et nabolag. I bydelen er det registrert 20 bilinnbrudd den siste tiden.

Politiet oppfordrer bileiere til å sikre seg best mulig: Helst sette bilen i garasje, gjerne montere kamera som overvåker gårdsplassen, og observere pg melde fra om mistenkelig aktivitet i nabolaget.

– Vi er veldig interessert i bilder, beskrivelser og tidspunkter for mistenkelig aktivitet. Mye tyder på at tyvene rekognoserer på forhånd. De er proffe og trenger bare få minutter på å bryte seg inn i en bil og fjerne verdifullt utstyr, sier politioverbetjent Vasbø.

15.000 BMW-ratt på Ebay

De stjålne bildelene kan ha blitt eller er forsøkt solgt på nett, eller i posten. På Ebay finnes det 15.000 BMW-ratt til salgs, mange av dem selges fra Øst-Europa, skriver Adresseavisen.

– Det er et marked for det her. Slike innbrudd er et problem i hele Europa. Bare i Sverige har det vært over 1000 slike innbrudd så langt i år. I det siste har det vært en nedgang der, og det kan tenkes at noen gjerningsmenn har satt kursen for Norge, sier Vasbø.

Terje Svaan / Adresseavisen

Han forteller at det de som bryter seg inn i biler, har flere fremgangsmåter. Blant dem er det en metode å knuse den minste ruta bak på en av sidene på bilen.

– Dette er en av de fremgangsmåtene som er fremtredende, men det finnes flere andre måter, sier politioverbetjenten.

Andre måter de kan ta seg inn på er å bruke støysendere, ogå kalt «jammer». Disse kan fange opp signaler som sendes mellom nøklene og bilene, eller forlenge signalene. Noe annet de har sett er at nøkler blir stjålet.

Bedragere lurte norsk bedrift for en halv milliard: Så ventet politiet halvannen måned med å advare mot metoden

Ingen tatt i Norge

Så langt er ikke noen i Norge pågrepet for å stå bak disse brekkene.

– Men svensk politi har pågrepet noen som vi vet har vært i Norge. Vi samarbeider tett med dem, og også politiet i Europa. Dette er alvorlig, og det er snakk om store verdier, så det er viktig å få gjort noe med, sier Vasbø.

Politiet i Sverige holder nå på å gå gjennom utstyret de har funnet, for å se om noe av dette kan kobles til bilinnbruddene som har herjet landet.

– Vi vet de har vært her, fordi de har forklart at de har vært i Norge, sier Vasbø.