Her kan bilen din komme ut mye farligere enn da du leverte den inn

Inspektørene gjorde store øyne da de kom over et verksted i Bergen som var i full gang med å reparere rammen på en bil: En del av et klesstativ var blitt sveiset inn for å bøte på skaden.

– Det vi ser er totalt uansvarlig. Bremseklosser og skiver blir solgt inn som nye, mens det i realiteten monteres brukte bremser. Vi ser at personer som ikke kan utføre operasjoner, sveiser på bildeler og monterer rammeverk, selv om de ikke har kompetansen. Noen steder er det også livsfarlige arbeidsforhold, sier Erlend Loftesnes Røysum, seksjonsleder i Statens vegvesen til Bergens Tidende.

STATENS VEGVESEN

Onsdag og torsdag har de besøkt mellom 10–15 verksteder i Bergen.

Flere av stedene har fått saftige bøter og to steder ble stengt på dagen.

Lignende besøk er gjennomført en rekke steder i landet som en del av en storaksjon mot ulovlig verkstedsdrift.

Det var NRK som først omtalte aksjonen.

STATENS VEGVESEN

– Bilene blir trafikkfarlige

Røysum har sluttet å bli overrasket over alle de farlige reparasjonene. På det ene stedet i Bergen var et klesstativ brukt for å reparere rammen på en bil.

– Strikken blir tøyd lengre og lengre, ifølge ham.

– Vi ser også at verktøyene vi finner overhodet ikke harmonerer med operasjonene som blir utført. Bilene blir direkte trafikkfarlige, sier han.

De fant også momsunderslag, skattesnusk og forhold blant de ansatte som ikke var innenfor lovlighetens grenser. På det ene stedet som ble stengt på dagen, var ledningsnettet på verkstedet i fare for liv og helse.

Vegvesenet samarbeider blant annet med politiet, Arbeidstilsynet, Kemneren, Skatteetaten og El-tilsynet.

– Så lenge folk fortsetter å bruke uautoriserte bilverksteder, så lever de videre. Det er vi som forbrukere som har makten, sier han.

– Store mørketall

– Hvordan får dere vite om disse stedene, dersom de ikke er registrerte?

– Dette er steder vi har besøkt tidligere og kjenner til. Vi får også mange tips fra publikum. Likevel tror jeg det er store mørketall. Det er nok langt flere enn de vi har besøkt disse dagene, sier han.

– Bruk godkjent bilverksted

– Hvordan kan man unngå å bruke disse stedene?

– Finn et godkjent verksted og hold deg til det. Det er viktig for sikkerheten i trafikken og for forsikringsselskapet dersom det skulle skje en ulykke, sier han.

Reparasjoner på kjøretøy kan som hovedregel bare utføres av verksteder som er godkjent av Statens vegvesen.

Bilbransjeforeningen anslår at ulovlig verkstedsarbeid utgjør en verdi på rundt 3 milliarder hvert år.